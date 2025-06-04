背口訣學開車流於形式　交通部修改規定整頓駕訓班考核

▲交通部修正駕訓班考核要點。（示意圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

台灣近來頻發生重大車禍，考照制度不足、駕訓背口訣等流於形式等引質疑。為提升品質，交通部修正駕訓班考核要點，針對「特優」的駕訓班，過往每月至少抽查一次放寬為每兩個月抽查一次，可獲「豁免」少抽查一次，並刪除「丙等」吊車尾考核分級，與「乙等」並列改善，即起實施。

交通部今(4日)公告修正「民營汽車駕駛人訓練機構督導考核要點」，整頓駕訓班考核水準，並鼓勵業者提升品質，包括為使定期考核外聘委員之遴選更為公平周延，避免同一外聘委員長期連續遴聘產生流弊，因此要點增訂「連聘得連任一次」，規範連續聘任同一外聘委員時，最多不得超過2次。

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此外，目前全台有234家駕訓班，過往公路局針對駕訓班考核分為5等級，包括特優、優等、甲等、乙等和丙等，乙等和丙等列為改善名單，交通部公路局表示，要點修正後，考核修正為特優、優等、甲等、乙等4個等級，刪除丙等，與乙等並列改善名單。

另現行駕訓班不定期抽查頻率為每月至少抽查一次，為給予定期考核特優者肯定，抽查頻率得為2個月一次，也就是特優駕訓班可獲得一次「豁免」，可給予減少抽查次數，鼓勵業者提升服務和駕訓品質，爭取特優等級。