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陳歐珀涉收賄遭北檢14路搜索　綠廉政會不排除召開臨時會處理

▲▼立委陳歐珀批評司法改革 質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲前綠委陳歐珀。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

前綠委陳歐珀捲入收賄案，涉嫌在職期間收受廠商不正當利益，甚至藉此護航法案。台北地檢署3日指揮廉政署兵分14路搜索陳歐珀住處等地，約談陳歐珀與聯興國際前董事長等10人，全案朝違背職務行收賄罪嫌方向偵辦。陳妻徐慧諭4日凌晨80萬交保，陳歐珀則還在廉政署訊問中。對於相關案情，民進黨廉政會回應，原則上排入6月例會討論，但如果案情有急遽發展並事態重大，亦不排除會召開臨時會。

北檢調查指出，陳歐珀涉嫌自2016至2020年間擔任立委期間，收受聯興國際物流公司不正利益，並透過提案修法、發言質詢等方式，長期協助該公司爭取商業利益。台北地檢署3日大動作搜索其住處與相關地點，並約談陳歐珀、聯興國際前董事長等10人，偵辦方向為《貪污治罪條例》中的違背職務行收賄罪。

檢方掌握情資指出，陳歐珀多次於立法院推動對聯興國際物流有利的法案或政策方向，相關金流與人際網絡正被深入追查。而此次行動中，包含其妻徐慧諭在內的相關人士亦被一併帶回訊問，檢方將進一步追查是否涉及洗錢或協助掩蓋金流。

對該案，綠委林俊憲受訪時回應，就尊重司法偵辦，不要每件事情都扯到政治。民進黨廉政會則表示，原則上排入6月例會討論，但如果案情有急遽發展並事態重大，亦不排除會召開臨時會。

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