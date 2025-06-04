陳歐珀涉收賄遭搜索　王世堅覺得有誤解：若清白被調查也無妨

▲民進黨立委王世堅受訪。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

前民進黨立委陳歐珀捲入收賄案，涉嫌在職期間收受廠商不正當利益，甚至藉此護航、推行法案。台北地檢署3日指揮廉政署兵分14路搜索陳歐珀住處等地，約談陳歐珀與聯興國際前董事長等10人，全案朝違背職務行收賄罪嫌方向偵辦。而藍營則暗酸，這是綠營派系鬥爭。對此，綠委王世堅今（4日）表示，司法是公平的，這件事情跟派系無關，個人相信他可能有些被誤解，若清白無辜，被調查也無妨。民進黨廉政會則表示，原則上排入6月例會討論，但如果案情有急遽發展並事態重大，亦不排除會召開臨時會。

對於陳歐珀涉案，王世堅表示，司法是公平的，他針對有涉案的嫌疑人去做調查這是應當的，這件事情跟民進黨的派系當然一點關係都沒有。王也提到，陳歐珀在擔任立委期間他的表現非常好，自己個人是相信這件事情他可能有些被誤解，且立法委員的提案往往都是各企業會來央託，當陳歐珀認為有道理的時候，他可能這樣去提案。

對該案，王世堅認為，這個事情如果是清白無辜的，陳歐珀被調查其實也無妨，反而可以更凸顯當時的提案並沒有錯，這件事情絕對跟派系沒有關係。

王世堅強調，現在國家國政如麻，那應該不分政黨，那麼都應該戮力國政才對，更何況我們身為執政黨，民進黨內是非常非常的有團結，絕對跟派系沒有關係。

林俊憲則表示，就尊重司法偵辦，不要每件事情都扯到政治。民進黨廉政會則表示，原則上排入6月例會討論，但如果案情有急遽發展並事態重大，亦不排除會召開臨時會。