威力超越長崎原子彈200倍！　央視揭密東風-5核心參數

▲央視公開中國第一代洲際彈道導彈「東風-5」核心參數。（圖／合成圖／翻攝自央視）

軍武中心／綜合報導

《央視》近日首度公開44年前服役中國第一代洲際彈道導彈「東風-5」核心參數，該導彈全長逾30米，最大射程1萬2000公里，可攜帶一枚威力300萬噸到400萬噸TNT當量的核彈頭。這一數據，超越二戰促使日本投降的長崎原子彈能量上限200倍。

中國官媒是在2日於「小央視頻」帳號發布影片中披露東風-5洲際彈道導彈詳細參數，文中指出：東風5號洲際彈道導彈全長32.6米，彈徑3.35米，起飛重量183噸，採用二級液體燃料火箭發動機，最大射程12000公里，打擊精度500米，可攜帶一枚威力為300萬噸到400萬噸TNT當量的核彈頭，是中國研製的第一代洲際戰略彈道導彈。

從公布的數據來看，東風-5的最大射程12000公里，意味從中國的東部、西部、北部和南部等地發射可覆蓋全球各個國家。有分析指出，儘管打擊精度對比現今的高端精確武器誤差較大，但作為一款攜帶核彈頭的洲際導彈而言並不重要，因核彈頭爆炸產生的殺傷半徑可以覆蓋方圓幾十公里，足以摧毀一座大型城市，此時如何突防成功才顯得更為重要。

▼東風-5洲際彈道飛彈試射畫面。（圖／翻攝自中部戰區發布微博）

資料顯示，東風-5是中國的第一代洲際彈道導彈，於1981年服役，至今已裝備長達44年，為目前火箭軍整個東風-5家族的基礎型號，於1984年建國35周年國慶閱兵儀式上第一次公開亮相。而它的成功研製讓中國成為全球繼蘇聯和美國之後，第3個裝備射程超過12000公里洲際彈道導彈的國家，自此讓解放軍擁有全球核反擊的能力。

隨著央視首度公開東風-5核心參數，按照中國官方慣例，說明該武器已經落後數據可對外公開，同時也意味已擁有更先進的型號裝備使用，且裝備了相當長的時間。

值得注意的是，中國選在剛結束的新加坡香格里拉會議公布東風-5數據，被外界視為是對美國立場的直接回應。美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）在會期表示，北京當局透過網路攻擊對全球各國帶來威脅，同時也針對解放軍在南海的持續擴張反映出中方「明顯準備動用武力，改變印太地區勢力平衡」。赫格塞斯直言，「 （中國）任何試圖以武力征服台灣的行動，都將對印太地區和世界造成毀滅性的後果。」

▼東風-5B。（圖／VCG）