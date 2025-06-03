烏克蘭無人機新戰法　綠委示警：台灣後方早已不是安全地帶

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烏克蘭無人機新戰法　綠委陳冠廷示警：台灣後方早已不是安全地帶

記者黃翊婷／綜合報導

烏克蘭日前派出117架無人機深入俄羅斯境內，命中俄軍41架戰機，讓俄軍戰略轟炸機機隊受到嚴重損毀。民進黨立委陳冠廷認為，烏克蘭用無人機突襲俄國，「這不只是漂亮的一擊，更是對侵略者的警告：你的後方，並不安全。」但他也對此感到擔憂，因為中國完全有能力，也可能複製這類型的戰術，若我方沒有充分準備，恐怕在衝突初期就會面臨電力、通訊癱瘓等風險。

▲▼烏克蘭無人機襲擊俄羅斯多座空軍基地。（圖／達志影像／美聯社）

▲烏克蘭無人機襲擊俄羅斯多座空軍基地。（圖／達志影像／美聯社）

陳冠廷2日在臉書發文評論烏克蘭派遣無人機重創俄軍的事情，他表示，烏克蘭用一場無人機突襲，讓俄國戰略轟炸機報廢，這些戰略轟炸機價值數十億美金，「這不只是漂亮的一擊，更是對侵略者的警告：你的後方，並不安全。」烏克蘭用這次的行動證明，小型、靈活、難以預測的無人機戰術，正在重塑現代戰爭的樣貌，他們將無人機隱藏在貨車內，透過長距離滲透、遠端操控，顛覆傳統的防禦想像。

陳冠廷指出，烏克蘭證明了數量上不占優勢的國家，還是能夠堅守保衛自己的國土，這對台灣來說既是戰略上的鼓舞，也是戰術上的警訊，因為中國完全有能力，也可能複製這類戰術，若中國針對我方發電配電、通訊設施、指揮中心等基礎設施發動攻擊，我方如果沒有充分準備，恐怕將在衝突初期就面臨癱瘓風險。

陳冠廷強調，經他觀察發現，台灣、韓國、日本等第一島鏈國家，近期陸續出現不明人士在軍事基地、交通樞紐周邊徘徊、攝影的異常行為，不排除是敵對勢力在進行戰前情報蒐集，「後方早已不再是安全地帶。我們必須以戰時思維來規劃和平時期的防禦工作，強化預警機制、反制手段與跨部門協作，確保在真正危機來臨前，我們已做好準備。」

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