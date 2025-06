烏克蘭無人機新戰法　綠委示警：台灣後方早已不是安全地帶

記者黃翊婷/綜合報導

烏克蘭日前派出117架無人機深入俄羅斯境內,命中俄軍41架戰機,讓俄軍戰略轟炸機機隊受到嚴重損毀。民進黨立委陳冠廷認為,烏克蘭用無人機突襲俄國,「這不只是漂亮的一擊,更是對侵略者的警告:你的後方,並不安全。」但他也對此感到擔憂,因為中國完全有能力,也可能複製這類型的戰術,若我方沒有充分準備,恐怕在衝突初期就會面臨電力、通訊癱瘓等風險。

▲烏克蘭無人機襲擊俄羅斯多座空軍基地。(圖/達志影像/美聯社)

陳冠廷2日在臉書發文評論烏克蘭派遣無人機重創俄軍的事情,他表示,烏克蘭用一場無人機突襲,讓俄國戰略轟炸機報廢,這些戰略轟炸機價值數十億美金,「這不只是漂亮的一擊,更是對侵略者的警告:你的後方,並不安全。」烏克蘭用這次的行動證明,小型、靈活、難以預測的無人機戰術,正在重塑現代戰爭的樣貌,他們將無人機隱藏在貨車內,透過長距離滲透、遠端操控,顛覆傳統的防禦想像。

陳冠廷指出,烏克蘭證明了數量上不占優勢的國家,還是能夠堅守保衛自己的國土,這對台灣來說既是戰略上的鼓舞,也是戰術上的警訊,因為中國完全有能力,也可能複製這類戰術,若中國針對我方發電配電、通訊設施、指揮中心等基礎設施發動攻擊,我方如果沒有充分準備,恐怕將在衝突初期就面臨癱瘓風險。

陳冠廷強調,經他觀察發現,台灣、韓國、日本等第一島鏈國家,近期陸續出現不明人士在軍事基地、交通樞紐周邊徘徊、攝影的異常行為,不排除是敵對勢力在進行戰前情報蒐集,「後方早已不再是安全地帶。我們必須以戰時思維來規劃和平時期的防禦工作,強化預警機制、反制手段與跨部門協作,確保在真正危機來臨前,我們已做好準備。」

???? What an irony: Ukrainian drones targeted Tu-95 bombers using AI trained on Soviet planes from a museum



The FPV drones used in the “Spiderweb” special operation were guided by artificial intelligence trained on strategic bomber models displayed at the Poltava Museum of… pic.twitter.com/UftdCJhtsp