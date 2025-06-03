　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

越野車豪華裝配四面相控陣雷達　還設12管垂發反無人機

▲▼中國北汽集團發布一款反無人機系統，在一台四驅越野車上搭載四面天線陣列的毫米波有源相控陣雷達，以及12單元垂發裝置。（圖／翻攝自大陸網站）

▲中國北汽集團發布一款反無人機系統，在一台四驅越野車上搭載四面毫米波有源相控陣雷達及12單元垂發。（圖／翻攝自大陸網站，下同。）

軍武中心／綜合報導

俄烏軍事衝突爆發3年多以來證明，相較於速度快飛得高的大型無人機，速度慢低空飛行且無孔不入的小型無人機，成為地面部隊最頭痛的打擊裝備。為對其進行有效防禦，中國最新發布一款反無人機系統，在一台四驅越野車上「豪華」搭載四面天線陣列的毫米波有源相控陣雷達，以及12單元垂發裝置。

這款由北汽集團推出的單車反無人機系統樣車，是在剛落幕的第十屆中國（北京）軍事智能技術裝備博覽會中首度亮相，在一輛大陸國產ORV越野車（Off-Road Vehicle）上，集結四個面向的毫米波相控陣雷達，以及一個由12個單元組成的垂直發射裝置（VLS），主要針對低空、慢速的小型無人機。

▲▼中國北汽集團發布一款反無人機系統，在一台四驅越野車上搭載四面天線陣列的毫米波有源相控陣雷達，以及12單元垂發裝置。（圖／翻攝自大陸網站）

據了解，越野車上搭載的四面天線陣列的毫米波有源相控陣雷達擁有出色的角度分辨率，通常可以達到幾度甚至更高的精度，能探測到無人機的方位角和俯仰角，以便精確跟蹤和定位來襲目標。陸媒指出，推估其特測能力，可在1至5公里的範圍內發現慢速無人機，並能同時跟蹤數十個甚至上百個目標，為防空武器提供精準的制導支持。

車內設置的12單元垂直發射裝置採用模塊化設計，能夠靈活儲存並發射多種類型的防空導彈或巡飛彈，對來襲無人機的多層次防禦效果。不過，目前有關具體彈藥型號和「一坑多彈」技術的詳細信息仍尚未公布。

此外，車輛的前蓋部分還設有一個小型無人機起降平台，可搭載偵察無人機進行戰場評估，提升作戰效率。

值得注意的是，該系統的一大特色是支持遠程指揮與無人自主作戰。這意味著操作人員可以通過車載數據鏈和智能控制系統，在遠離戰場的安全區域內進行遠程操控，進而有效減少人員戰損。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
333 0 8339 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
陳大天爆閃兵10天後現身！　深夜「密會大咖」全被拍
明降7℃！　全台防劇烈天氣
呂秋遠小孩生母出面直播！　哭曝交往始末：要站出來阻止他
台中人「免費遊泰」整團賣掉！3婦各付30萬逃生　5人生死不明
全台下3天！　「雨最大」地區曝
快訊／台南恐怖車禍3人受困　送醫搶救後不治
史上第2人！　喬科維奇法網100勝入袋
烏俄和談僅1小時落幕！雙方同意交換戰俘與6000具遺體

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

越野車豪華裝配四面相控陣雷達　還設12管垂發反無人機

平時救災戰時空中突擊　陸航CH-47SD直升機戰備應變

【騎車遛狗？】牽繩撞路燈 白汪被扯翻滾一整圈！

【台味ㄅㄆㄇㄈ】女兒考老爸注音怎麼唸？

【教官超會跳】#嘉義女中 畢業典禮教官與學生嗨跳《like JENNIE》

蕭煌奇自嘲「目中無人」　合體羅時豐狂玩地獄哏

【你不准摸】媽媽手放老公身上下秒被女兒甩開！

【醫學用語太難】現場call醫師爸幫忙解惑！

【我第二高】雅英幫富邦Angels排順序！珠珢照身高自己站到第二位

【新台幣冷知識】鈔票上的動物棲地海拔竟跟幣值有關係！

【猴不講理】找不到食物氣炸！對視瞬間暴衝咬人

再次被張員瑛迷倒

越野車豪華裝配四面相控陣雷達　還設12管垂發反無人機

平時救災戰時空中突擊　陸航CH-47SD直升機戰備應變

總統府「正妹憲兵」尪竟是共諜！　照片曝光

教育部得標廠商　吹哨者：全是葉丙成關係戶

現役軍人「涉詐又捲金錢糾紛」竟逃兵　下場曝光

葉丙成爆圖利！　「相關公司」包攬標案涉自肥

陳大天爆閃兵10天後現身！深夜「豪宅密會演藝圈大咖」一路全被拍

明降7℃！　全台防劇烈天氣

等紅燈滑手機被抓！　騎士怒罵「心裡話」罰更重

馬斯克「捐精日本女歌手」瘋傳濱崎步！天后罕發聲：孩子的爸不是他

他只對你例外！12星座的「偏愛對象」大解析

AI散熱「台灣大廠」營收翻倍飆　董事站C位：這碗飯可吃很久

【騎車遛狗？】牽繩撞路燈 白汪被扯翻滾一整圈！

軍武熱門新聞

越野車豪華裝四面相控陣反無人機

陸航CH-47SD直升機戰備應變

中國殲10擊落法國飆風　官方低調回應了

瀋飛殲-50小半徑迴轉影片釋出

防意外攻擊　MIT防刺衣詢問度提高

央視曝殲-15近距對峙超級大黃蜂

F-22 vs. F-35誰更有優勢？

中共兵推：美軍B-52才是最大威脅

001A總算要海試？渤海禁航一周！

殲-10C在大馬蘭卡威航展奪C位　

美軍賺多少錢？中士薪水比台灣少將還多

陸119架無人機「群飛」破紀錄！

中科院蘇澳外海水面無人載具展示

俄羅斯潛艇、間諜船靠近　英國皇家海軍艦艇監控

更多熱門

相關新聞

衛星影像曝光　俄多架轟炸機被摧毀

衛星影像曝光　俄多架轟炸機被摧毀

烏克蘭1日發動3年多來距離最遠的「蜘蛛網」（Spider's Web）作戰行動，派出117架無人機深入俄羅斯境內，命中俄軍41架戰機。地理空間情報顧問比格斯（Chris Biggers）2日透過社群平台X發布消息稱，烏克蘭這波奇襲行動的首批衛星影像曝光，可見俄軍戰略轟炸機機隊嚴重損毀。

德防長示警：俄未來4年內恐攻擊北約

德防長示警：俄未來4年內恐攻擊北約

俄軍核武轟炸機被毀　專家：重大打擊

俄軍核武轟炸機被毀　專家：重大打擊

烏軍籌備18個月！　俄70億美元軍機報銷

烏軍籌備18個月！　俄70億美元軍機報銷

哈瑪斯控以軍「援助點槍殺平民」釀31死

哈瑪斯控以軍「援助點槍殺平民」釀31死

關鍵字：

無人機北汽反無人機大陸軍武軍武

讀者迴響

熱門新聞

即／台南恐怖車禍3人受困　送醫搶救後不治

整坨雨帶南侵！明鋒面+西南風夾擊雨炸3天

即／台南嚴重車禍！2車碰撞3人受困無生命跡象

一票台人去銀行「1壞習慣」改不掉！行員崩潰了

跆拳道女國手遭4男「輪流性侵」

愛上就不放手！「感情最專情」TOP 3星座

辣妻「穿瑜伽褲上街」敖犬變臉！

台中人「免費遊泰」整團賣掉！　5人生死不明

30歲單親媽「右側超車」自摔亡！　留下9歲女兒

三峽車禍肇事翁賠定了！　新北市府：法院已裁定財產假扣押

呂秋遠公布生母害失業　她哭著直播曝交往始末

稱「臺灣尚勇」先的！惹怒統一獅迷　新北文化局晚間火速道歉

報復心超強星座Top 3公開　

即／台東秘境「天空之鏡」驚傳意外！　18歲男失聯

義埃特納火山爆發　遊客逃命畫面曝光

更多

最夯影音

更多

【騎車遛狗？】牽繩撞路燈 白汪被扯翻滾一整圈！

【台味ㄅㄆㄇㄈ】女兒考老爸注音怎麼唸？

【教官超會跳】#嘉義女中 畢業典禮教官與學生嗨跳《like JENNIE》

蕭煌奇自嘲「目中無人」　合體羅時豐狂玩地獄哏

【你不准摸】媽媽手放老公身上下秒被女兒甩開！

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面