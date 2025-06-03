越野車豪華裝配四面相控陣雷達　還設12管垂發反無人機

▲中國北汽集團發布一款反無人機系統，在一台四驅越野車上搭載四面毫米波有源相控陣雷達及12單元垂發。（圖／翻攝自大陸網站，下同。）

軍武中心／綜合報導

俄烏軍事衝突爆發3年多以來證明，相較於速度快飛得高的大型無人機，速度慢低空飛行且無孔不入的小型無人機，成為地面部隊最頭痛的打擊裝備。為對其進行有效防禦，中國最新發布一款反無人機系統，在一台四驅越野車上「豪華」搭載四面天線陣列的毫米波有源相控陣雷達，以及12單元垂發裝置。

這款由北汽集團推出的單車反無人機系統樣車，是在剛落幕的第十屆中國（北京）軍事智能技術裝備博覽會中首度亮相，在一輛大陸國產ORV越野車（Off-Road Vehicle）上，集結四個面向的毫米波相控陣雷達，以及一個由12個單元組成的垂直發射裝置（VLS），主要針對低空、慢速的小型無人機。

據了解，越野車上搭載的四面天線陣列的毫米波有源相控陣雷達擁有出色的角度分辨率，通常可以達到幾度甚至更高的精度，能探測到無人機的方位角和俯仰角，以便精確跟蹤和定位來襲目標。陸媒指出，推估其特測能力，可在1至5公里的範圍內發現慢速無人機，並能同時跟蹤數十個甚至上百個目標，為防空武器提供精準的制導支持。

車內設置的12單元垂直發射裝置採用模塊化設計，能夠靈活儲存並發射多種類型的防空導彈或巡飛彈，對來襲無人機的多層次防禦效果。不過，目前有關具體彈藥型號和「一坑多彈」技術的詳細信息仍尚未公布。

此外，車輛的前蓋部分還設有一個小型無人機起降平台，可搭載偵察無人機進行戰場評估，提升作戰效率。

值得注意的是，該系統的一大特色是支持遠程指揮與無人自主作戰。這意味著操作人員可以通過車載數據鏈和智能控制系統，在遠離戰場的安全區域內進行遠程操控，進而有效減少人員戰損。