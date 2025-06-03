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旅客搭車太冷怒罵車長　台鐵擬制定列車冷氣溫度指引

▲▼台鐵列車座椅枕巾全面更新，採低調簡約風格。（圖／台鐵公司提供）

▲台鐵將研議針對冷氣溫度訂定從業人員指引。（圖／台鐵公司提供）

記者周湘芸／台北報導

台鐵一名旅客1日因於列車上數度要求列車長調高溫度未果，怒罵車長「垃圾」、「人渣」，引發譁然。台鐵公司今表示，未來將研議針對冷氣溫度訂定從業人員指引，針對不同部分列車冷氣效能訂定不同的起始溫度。

夏季天氣炎熱，不少民眾搭乘公共運輸希望能有較舒適的溫度，但近日一名旅客搭乘台鐵，疑似因為穿短袖又未帶外套，數度要求列車長調高冷氣未果，便憤而怒罵車長。

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台鐵當時表示，列車空調系統設有調節功能，依夏季規定設定為23至23.5度，列車長得依實際乘車狀況調整溫度。旅客若有不適感，也可透過台鐵APP、簡訊客服或網頁客服平台反映，列車長將依據實際情況處理並提供協助。

台鐵今進一步指出，夏季發車前都會先進行冷車，將列車冷氣起始溫度設定為23至23.5度，避免起始站乘客感受悶熱，列車空調系統依夏季規定則是設定為24至28度，並視旅客人數調整。

台鐵表示，經旅客反映冷氣過冷事件，未來將研議針對冷氣溫度訂定從業人員指引，對於不同車型列車訂出不同的起始溫度，像是區間車搭乘人數普遍較多，通常會設定在25、26度；對號列車有固定搭乘人數，溫度會再調高。

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台鐵冷氣溫度列車

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