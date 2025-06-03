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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／大陸認知戰手法有新操作　挑「連假」投放疑美、疑軍敘事

▲▼中國大陸近期的認知戰手法有新的操作，開始挑週末、連假期間，投放大量疑美論、疑軍論敘事。（圖／讀者提供）

▲中國大陸近期的認知戰手法有新的操作，開始挑週末、連假期間，投放大量疑美論、疑軍論敘事。（圖／讀者提供）

政治中心／台北報導

一位熟悉中國大陸認知戰操作的國安人士近期有新發現，他們除了在台灣人民上班、上課的週間進行操作外，最近幾個月以來，到了周末假日，乃至連假期間，也開始透過大量「可疑帳號」投放「疑美論」與「疑軍論」的敘事操作。

在過去幾個月裡，只要遇到台灣的連假期間，好比4月份的清明連假、5月底的端午連假，國安單位都注意到一個不同於往年的操作痕跡。中方在放假期間，也透過包括PTT等社群媒體，以有問題的，或是可疑帳號進行發文。

國安人士表示，觀察會發現，這些帳號都有共同的三個特徵：第一是長時間低度使用、停用或是被盜用；第二是，不同帳號的發文內容，敘事脈絡有高度一致性；第三，內容都不經意的在字裡行間，總會出現台灣人少用的中國用語。

▲▼中國大陸近期的認知戰手法有新的操作，開始挑週末、連假期間，投放大量疑美論、疑軍論敘事。（圖／讀者提供）

▲中國大陸近期的認知戰手法有新的操作，開始挑週末、連假期間，投放大量疑美論、疑軍論敘事。（圖／讀者提供）

在敘事方面，主要聚焦在「疑美論」跟「疑軍論」。在「疑軍論」方面，相關發文包括：「中國開戰台灣能撐多久不被登島」、「好奇問一下台灣被包圍怎麽辦？」，以及「台灣造的軍用無人機飛的到對岸嗎？」、「假設打無人機戰爭台灣要怎麼贏中國？」、「對面的無人機技術領先小島多少年？」、「原來中共無人機只要80秒能抵台」等。

在「疑美論」的操作上，包括指稱美國不會在中國入侵時支援台灣，營造台灣的孤立無援感；另外還有「美國人發現中國的飛彈比較先進有多震驚？」、「為何美國做不出雙脈衝引擎的空空導彈？」等敘事。

國安人士指出，這類的敘事意在猛吹中國軍力飛天攥地的牛皮，或是帶入「美國警告台海戰爭，是想勒索還是真的要打」、「城鎮戰應該是老美想要消滅台灣人的陰謀吧」等。

國安人士受訪時表示，這些帳號發表的文章，除了文本雷同，目標明確外，偶而還會不經意透露出中國用語，例如將法國「飆風」（Rafale）戰機說成與中國相同的「陣風」戰機，或是將「空對空飛彈」說成「空空導彈」等。

在可疑帳號的發文頻率方面，國安人士指出，帳號「zephrymoon」在3月發文「看看烏克蘭，台海和平統一是不是還比較好」，之後就再也沒有發過文；2014年啟用的帳號「small56」，10年來僅發文16篇，留言20則，但今年就發文超過9篇，而且內容都與中方敘事高度相關，好比5月25日發文「2027開戰應該現役的先犧牲吧？」，6月1日再度發文「為什麼中國不先把金門馬祖收回去阿？」

▲▼中國大陸近期的認知戰手法有新的操作，開始挑週末、連假期間，投放大量疑美論、疑軍論敘事。（圖／讀者提供）

▲中國大陸近期的認知戰手法有新的操作，開始挑週末、連假期間，投放大量疑美論、疑軍論敘事。（圖／讀者提供）

對於中方的訊息認知戰操作上，為何會開始從週間擴及到週末？國安人士受訪時說，中國也許認為在民主國家假日投放這些敘事，能比平日能獲得更好的效果，畢竟沒有政治議題，如果填滿訊息內容，網友上網就會先看到這些被刻意投放的特定訊息。

不過他指出，台灣民眾假日多半選擇出門活動，無論是連假國旅，或是到球場看球，都讓社群的討論度大幅降低，也因此這些在假日發表的文章多數討論度都不高，代表這些攻擊無法得到預期效果。

這位國安人士提醒，縱然中國經濟持續下滑，但這些錯假敘事的預算投放絕對會持續下去，今年澳洲、加拿大、德國、韓國等國舉辦大選，都被發現有境外勢力透過AI深偽影片、假訊息、協同行動、網軍等方式操弄選舉，這類操作絕對不會停止，國人應該慎防認知操弄，避免成為下一個受害者。

▲▼中國大陸近期的認知戰手法有新的操作，開始挑週末、連假期間，投放大量疑美論、疑軍論敘事。（圖／讀者提供）

▲中國大陸近期的認知戰手法有新的操作，開始挑週末、連假期間，投放大量疑美論、疑軍論敘事。（圖／讀者提供）

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