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南韓今天總統大選！尹錫悅夫婦低調現身投票　拒答記者提問

▲▼南韓前總統尹錫悅、金建希夫婦3日上午在首爾完成投票。（圖／達志影像）

▲南韓前總統尹錫悅、金建希夫婦3日上午在首爾完成投票。（圖／達志影像，下同）

記者羅翊宬／編譯

南韓前總統尹錫悅去年12月緊急發布戒嚴、派遣軍警封鎖國會與中選會，質疑選舉舞弊，最終遭到國會彈劾，並於今年4月初被罷免下台。為此，南韓今（3）日實施總統大選，預計明（4）日凌晨選舉結果出爐。在此之際，尹錫悅帶著妻子金建希前往投票，當被記者提問時，兩人保持沉默。

根據《韓聯社》，尹錫悅、金建希夫妻3日上午9時41分在隨扈陪同下，抵達首爾市瑞草區圓明小學投票所。尹錫悅身穿深藍色西裝、未繫上領帶，他笑著牽起孩童們的手，問「你幾年級」。金建希則是淡妝出席，她帶圓框眼鏡，身穿白色西裝外套、黑色褲子和白色運動鞋，手上則是提著要價14萬韓元（約新台幣3043元）的托特包。

尹錫悅夫婦於上午9時50分離開投票所。結束投票後，現場記者問道，「請問哪時候才會接受檢方偵訊」、「您是否認為事前投票是選舉舞弊」、「因為您遭彈劾罷免下台，才會提早進行總統補選，您有什麼話想對全民說的嗎」，不過尹錫悅卻僅保持一抹微笑，並未回答提問。

▲▼南韓前總統尹錫悅、金建希夫婦3日上午在首爾完成投票。（圖／達志影像）▲▼南韓前總統尹錫悅、金建希夫婦3日上午在首爾完成投票。（圖／達志影像）

其他記者則是詢問和金建希有關的話題，「請問您還是維持先前一貫的立場，表示自己並未收受香奈兒包或格拉夫珠寶嗎」；對此，金建希則是面無表情，加快腳步離開投票所。

據悉，自從4月11日搬離位於首爾市龍山區漢南洞的總統官邸後，金建希時隔53天首度再次在鏡頭前露臉。至於尹錫悅則是近期出席電影紀錄片《選舉舞弊，是神的作品嗎》試映會，該電影替尹錫悅方面辯護，認為選舉舞弊。

大韓民國2025年第21屆總統大選於3日上午6時，在南韓全國1萬4295處投票所進行，今天為南韓全國公休日，預計投票將於晚間8時（台灣時間晚間7時）結束，並由KBS、MBC、SBS三大電視台公布向10萬名選民展開調查的出口民調，預測誰能當選南韓總統。

選票將在警方的護送下，送往254間開票所進行開票，預計最快明（4）日凌晨選舉結果出爐，而南韓中央選舉管理委員會（中選會）預計4日上午7到9時召集全體委員會議決當選人，一旦議會敲下議事槌，則當選人的身分將立刻轉換成總統，並前往國會宣誓就職。

▼共同民主黨南韓總統候選人李在明2日晚間在首爾汝矣島進行選前之夜造勢。（圖／達志影像）

▲▼共同民主黨南韓總統候選人李在明2日晚間在首爾汝矣島進行選前之夜造勢。（圖／達志影像）▲▼國民力量南韓總統後選人金文洙2日前往濟州島，身穿韓劇男主角同款招牌外套登台造勢。（圖／達志影像／newscom）

▲國民力量南韓總統候選人金文洙2日前往濟州島，身穿韓劇男主角同款招牌外套登台造勢。（圖／達志影像／newscom）

報導指出，自從尹錫悅去年12月初緊急宣布戒嚴後，南韓政壇面臨激烈且嚴重的對立與分化，國家在經濟、國防安全皆面臨重大危機，加上美國總統川普的對等關稅政策與談判，如何緩解保守派與進步派之間的對立、團結社會並化解仇恨，是南韓新任總統就職後非常棘手的議題。

另外，共同民主黨候選人李在明、國民力量候選人金文洙因為已於5月29日完成「事前投票」，因此今天預計將各自在家中靜候開票結果，在法律規定下無法進行拉票等政治活動。

南韓中選會官網指出，截至3日下午1時（台灣時間中午12時），南韓全國投票率已達到62.1%，比起2022年總統大選當天同一時間點的投票率（61.3%）還略高0.8個百分點，等於4439萬1871名選民當中，已有2756萬5241人完成投票。

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