2名日本人在大連被中國人殺害　陸外交部：因經營合作產生矛盾

▲2名日本人在大連遭殺害。（圖／路透）

記者廖翊慈／綜合報導

遼寧大連近日發生一起2名日本人遭殺害的案件。大連公安局3日下午證實此事，並表示，犯罪嫌疑人為中國人。中國外交部發言人林劍3日在舉行例行記者會上證實此事，並表示，案件正在進一步調查中。

一名記者向林劍提問，「根據日本媒體3日報導，有兩名日本人在遼寧省大連市被殺害，中方可否提供詳細資料？」

林劍表示，5月23日，大連公安機關接獲一起，致2人死亡的刑事案件報警，「經初步調查，被害人為日本公民，是犯罪嫌疑人商業夥伴，因經營合作產生矛盾，案情目前正在進一步調查中，中方相關部門將依法處理。」

▲中國外交部發言人林劍。（圖／翻攝中國外交部）

記者再次提問，「關於兩名日本人在大連遭殺害一事，犯罪嫌疑人是哪國人？」

林劍表示，「我剛剛注意到大連已經發布了警情通報，犯罪嫌疑人為中國籍，目前案情正在進一步的調查中。」

大連公安表示，袁姓嫌犯已被公安機關依法刑事拘留，案件將於進一步偵辦後，依法移送檢察機關審查起訴。

大連公安還說道，相關部門已依法向死者家屬通報案件情況，家屬無疑義；相關部門也協助家屬處理完成了遺體火化等後事，家屬已於6月1日返回日本。