陸女近拍梅花鹿產後畫面　下秒遭暴踩狂尖叫畫面曝光

▲女子硬要拍梅花鹿生產，下秒遭到「大自然反撲」。（圖／翻攝微博，下同）



記者張靖榕／綜合陸媒報導

中國大陸近日發生一起野生動物攻擊事件，一名女子在市區拍攝一隻剛產下幼崽的梅花鹿時，疑似因過於靠近，引發母鹿強烈防衛反應，導致女子當場遭攻擊。女子蹲在樹叢旁不斷尖叫，母鹿則不斷出前腳猛踹；畫面曝光後迅速登上中國社群平台熱搜，網友紛紛留言，「這不自找的嗎」。

事件發生在遼寧省大連市，影片中可見，女子蹲坐在地、雙手抱頭防護，母鹿則持續用前腳對其進行踩踏，場面相當恐怖。據了解，該女子在拍攝幼鹿時，因動作靠近造成母鹿受驚而展開攻擊，女子身體多處擦傷，目前情況穩定。

對此事件，不少網友留言表示，「還好不是拍老虎生孩子，跑那麼近幹嘛」、「發情期和哺乳期的動物都很有攻擊性，常識是個好東西」、「不要低估一個母親對孩子的愛」；更多網友嘲諷女子活該，「希望鹿沒事」、「有康復的風險嗎」、「下次可以拍拍小野豬、小熊之類的，更可愛。」

專家則呼籲，野生動物即使外表看似溫順，也具備保護幼崽的本能反應，尤其在生產期間攻擊性會大幅提升，民眾切勿靠近、挑逗或拍攝，以免發生意外。另有消息指出，當局將擇期安排將鹿遷回山林，以確保人鹿安全。