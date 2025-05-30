陸湘菜品牌要憑「辣椒炒肉」炒進美國市場　開400萬年薪招首店店長

▲大陸知名湘菜連鎖品牌「費大廚」。（圖／翻攝時代財經）

記者魏有德／綜合報導

大陸湘菜連鎖品牌「費大廚」計畫進軍美國市場，要憑藉招牌菜「辣椒炒肉」炒進在美華人及當地消費著的胃。「費大廚」近期在招聘網站上釋出「美國首店店長」職缺，開出年薪11至15萬美元（約新台幣328萬至447萬元），工作地點位於加州聖地牙哥，任職條件包括具備兩年以上連鎖餐飲管理經驗、熟悉美國餐飲法規等。

▲「費大廚」開出的美國首店聖地牙哥店長職缺。（圖／翻攝時代財經）

《時代財經》報導，費大廚成立於2003年。根據「窄門餐眼」，目前費大廚門店總數158家，覆蓋9個省份13個城市，尚未在海外開設門店。儘管海外首店仍懸而未決，但可以確定的是，在用20年時間完成了品牌體系打造後，費大廚近年來正加速拓店。與此同時，還有一批湘菜品牌正加速跑馬圈地奔向海外。

費大廚品牌創辦人費良慧出生於湖南衡陽，為「廚二代」，16歲入行，20歲即擔任總廚。2003年創立「原汁原味」餐館，主打現炒辣椒炒肉，後於2016年正式更名為「費大廚」，強調現炒風味與「大廚精神」。該品牌長期堅持不加盟、不做外送、不設中央廚房，採全直營模式經營。

公開數據顯示，費大廚2023年銷售辣椒炒肉超過500萬份，營收逾10億元人民幣，成為唯一一家從長沙走向大陸全國、且在北上廣深一線城市皆有據點的湘菜直營品牌。2024年新開60家分店，數量超越前兩年總和，顯示出展店節奏明顯加快。

「香港費大廚國際有限公司」今（2025）年2月在港註冊成立，並於9月全資控股「深圳費大廚餐飲控股有限公司」，進而間接持有品牌主體公司「長沙費大廚餐飲管理有限公司」。不過目前，品牌尚未在香港開出門店。

