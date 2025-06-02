AI搶飯碗？好事聯播網《畢業毋免驚》教你職場必殺技

圖、文 / 好事聯播網

▲快樂主理人碧蓮老師與參與錄製的大學生合影，節目現場氣氛輕鬆愉快（圖／公關照。）

畢業季來臨，許多應屆畢業生即將踏出校園，迎向人生的下一站。然而，面對變動快速的職場環境、日新月異的科技趨勢，以及求職市場上的競爭現實，不少新鮮人不免感到焦慮與迷惘：「我真的準備好了嗎？」

為了協助年輕人更從容地迎接職場挑戰，好事聯播網特別推出全新單元《畢業毋免驚》，陪伴新鮮人、轉職者及職場小白，勇敢踏出職涯第一步。

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邀請廣受歡迎的快樂主理人「碧蓮老師」開講，內容以輕鬆幽默的方式，深入剖析職場文化、人際關係、面試心法與求職策略，幫助聽眾掌握第一份工作的入門關鍵。《畢業毋免驚》精準切中求職族群最關心的議題，從打造吸睛履歷、自信應對面試，到與主管同事互動、了解AI時代的職場變局，樣樣不漏。

內容不僅強調實用與趣味，更結合互動設計，透過社群平台開放提問，邀請粉絲分享自身職場困惑，由碧蓮老師於節目中回應，強化參與感與節目黏著度。節目中也將融入年輕世代觀點，邀請大學生共同參與錄製，反映真實求職處境，並鼓勵彼此交流職場初體驗。

值得一提的是，《畢業毋免驚》特別關注當代職場焦慮感，不避談「AI是否取代工作」、「內向者的職場定位」、「如何談薪水」等敏感卻實際的話題，讓聽眾在面對職場不確定性時，能獲得具體建議與心理支持。

《畢業毋免驚》預計將吸引廣大即將畢業與轉職聽眾，提供他們在求職過程中的實質協助與心靈陪伴。本電台將透過跨節目宣傳、社群媒體曝光與校園合作，擴大影響力，陪伴每一位職場新手穩健啟程。

更多精彩內容，敬請鎖定好事聯播網特別企劃《畢業毋免驚》，讓我們一起，職場毋免驚，未來攏會通！

