快訊／義大利埃特納火山爆發！高溫碎石灰煙衝天際　遊客瘋狂逃命

▲義大利西西里島埃特納火山2日發生劇烈爆發。(圖/路透)

記者趙蔡州/綜合報導

義大利西西里島埃特納火山(Mount Etna)2日發生劇烈爆發,義大利政府指出,火山噴出了大量高溫氣體、火山灰和熔岩,噴發高度高達數公里,遠在40至50公里外的城市陶爾米納和卡塔尼亞都能聽到火山噴發產生的爆炸聲,還有網友拍下火山噴發時遊客瘋狂逃命的畫面,場面相當驚悚。

根據CNN報導,義大利國立地球物理與火山學研究所(INGV)表示,經埃特納火山觀測站初步觀測,這次爆發造成火山東南側的火山口北坡發生部分坍塌,坍塌區域在幾個月前的爆發中也曾經出現壯觀的熔岩流。

❗️???????????? - Mount Etna Eruption: Massive Smoke Clouds Fill the Sky



On Monday, June 2, 2025, Mount Etna, one of the world’s most active volcanoes, erupted again, sending massive clouds of smoke into the sky above Catania, Italy.



The eruption, characterized as a strombolian… pic.twitter.com/4riS2755je