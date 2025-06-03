火山噴發「遊客玩命搶拍」　義大利導遊悚憶：差點被擦傷

▲遊客玩命搶拍火山灰，讓人捏一把冷汗。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

義大利西西里島「埃特納火山」（Mount Etna）2日劇烈噴發，迫使大批遊客逃離，但在危急之際，一些人竟顧著拍攝，讓旁人捏一把冷汗，相關畫面在社群媒體瘋傳。

根據X流傳影片，眼見火山不斷噴發，遊客們倉皇奔逃，卻有一名男子忍不住駐足，舉起相機對火山灰煙霧連拍好幾秒，這才微笑轉身，緩步走下山。在另一段影片中，還有一名男子邊跑邊拍。

旅行社「Go Etna」老闆向CNN表示，當時該公司約有40人在火山上。導遊潘法洛（Giuseppe Panfallo）回憶，「我們差點被擦傷，看看這片雲霧，距離我們只有2步之遙……它一瞬間就來了，一股巨大的濃煙，伴隨巨大的轟鳴聲。」

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Mount Etna erupted dramatically today, sending a massive ash plume over 6 km high and triggering pyroclastic flows from its southeast crater. Tourists were seen fleeing as volcanic tremors shook the area, though authorities report no immediate danger to residents.… pic.twitter.com/My7r12vhW3 — Alias (@aliascontent) June 2, 2025

根據當局說法，「埃特納火山」2日下午1時左右開始大規模噴發，迫使遊客逃離，高溫氣體、火山灰與岩石噴至數公里高空。國家地球物理與火山學研究所觀測站（INGV）指出，儘管它是世上最活躍的火山之一，但自從2014年以來，還未發生過如此大規模的噴發。

西西里民防局表示，火山噴發時約有12間旅行社在那裡出遊，幸好所有遊客及登山者都已經安全撤離。當局指出，火山目前未對社會大眾構成威脅，火山灰也不會落在山腳下的卡塔尼亞市（Catania），但若風向改變，仍呼籲民眾盡速避難。