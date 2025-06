火山噴發「遊客玩命搶拍」　義大利導遊悚憶：差點被擦傷

▲遊客玩命搶拍火山灰,讓人捏一把冷汗。(圖/翻攝X)



記者吳美依/綜合報導

義大利西西里島「埃特納火山」(Mount Etna)2日劇烈噴發,迫使大批遊客逃離,但在危急之際,一些人竟顧著拍攝,讓旁人捏一把冷汗,相關畫面在社群媒體瘋傳。

根據X流傳影片,眼見火山不斷噴發,遊客們倉皇奔逃,卻有一名男子忍不住駐足,舉起相機對火山灰煙霧連拍好幾秒,這才微笑轉身,緩步走下山。在另一段影片中,還有一名男子邊跑邊拍。

Tourists flee as #MountEtna erupts, unleashing a towering plume of smoke and ash and prompting a "code red" aviation warning in Sicily #Italy VC: f.aengenheyster #Volcano #Europe #Sicily #Catania #Etna #Tourist #Eruption #Viral pic.twitter.com/Z9eLZilWUN

旅行社「Go Etna」老闆向CNN表示,當時該公司約有40人在火山上。導遊潘法洛(Giuseppe Panfallo)回憶,「我們差點被擦傷,看看這片雲霧,距離我們只有2步之遙……它一瞬間就來了,一股巨大的濃煙,伴隨巨大的轟鳴聲。」

BREAKING: ????



Mount Etna erupted dramatically today, sending a massive ash plume over 6 km high and triggering pyroclastic flows from its southeast crater. Tourists were seen fleeing as volcanic tremors shook the area, though authorities report no immediate danger to residents.… pic.twitter.com/My7r12vhW3