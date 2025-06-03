67歲高齡猴闖國道！蛇行狂飆還騎內側　大小車減速急閃畫面曝

記者唐詠絮／彰化報導

國道1號南下213公里員林路段今(3日)凌晨竟有機車闖入國道！67歲石姓男子騎乘普通重型機車闖入高速公路，不僅未戴安全帽，更在車陣中忽快忽慢、危險蛇行，還行駛最內側車道，嚇得後方車輛紛紛減速閃避，還打開示警燈。國道警方獲報後立即攔查，全案除依法開罰外，並依公共危險罪嫌送辦。

▲機車騎士未戴安全帽誤闖國道一路蛇行狂飆。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

該輛機車在國道狂飆危險畫面曝光，從畫面中可以看到騎士並未戴安全帽，奔馳在內側車道，後方塞一整列的大小車全都趕緊減速，開紅色、黃色警示燈，深怕油門一踩將他撞上，險象環生。

▲看到前方有機車，一整列的大小車全都減速開警示燈。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

國道警方於凌晨1時50分左右，同時接獲多起報案，指有機車在高速公路上危險穿梭。趕抵現場發現，石男騎乘機車在車道間不斷變換路線，行徑相當危險。經查，石男疑似因不熟悉路況，為返家而誤闖國道。警方到場時他已將機車停在外側車道，立即帶離高速公路。

國道警方表示，依「道路交通管理處罰條例」第33條第4項，機車誤闖國道可處3,000至6,000元罰鍰；另依同條例第43條第1項第1款及第4項規定，在高速公路危險駕車最重可罰3萬6,000元，並吊扣牌照6個月。由於石男行為已嚴重危害其他用路人安全，警方訊後另依刑法公共危險罪嫌移送地檢署偵辦。

▲機車騎士未戴安全帽誤闖國道一路蛇行狂飆。（圖／國道警方提供）

國道警察第三公路警察大隊呼籲，用路人應注意匝道入口的禁行機車標誌，若不慎誤闖國道，應立即停靠路肩並撥打1968求助，切勿繼續行駛。警方將持續加強巡邏，取締違規行為，維護高速公路行車安全。

此次事件所幸未釀成事故，但危險駕駛行為已引發網友熱議，不少人直呼「根本是移動神主牌！」、「這種行為害人害己！」警方也提醒，高速公路車速快，機車騎士一旦發生事故，後果不堪設想，呼籲民眾務必遵守交通規則。

▲機車騎士未戴安全帽誤闖國道一路蛇行狂飆。（圖／國道警方提供）