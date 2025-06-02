彰化「最強釘子車」！停法院旁半年未動　在地人曝可能原因

▲員林市員林家商旁一輛深灰色福斯轎車停車半年從未移動。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣員林市中正路靠員林家商旁停車位，一輛深灰色福斯轎車已停放超過半年，累計停車費突破4萬元。這輛被當地居民稱為「公所提款機」的轎車，自去年底起就未曾移動，目前仍以每日240元持續累積，目測車身左前側有撞擊凹痕、左前輪也消風了，公所寄發移車通知也沒下文，只好張貼「移車公告」，若未主動移車將通知警方拖吊。

▲公所張貼移車公告。（圖／記者唐詠絮攝）

該輛車自去年底開單至今未移動，車蓋上已積攢厚厚一疊單據，收費員將所有停車單用塑膠袋裝好，避免單據遺失或被雨水淋濕，有名在附近機關上班的車主猜測，旁邊就是地方法院，車主有可能遭「羈押」，也有民眾說是「出國」或「生病住院」，但都未被證實。

公所今年起積極處理長期占用停車位的問題，透過監理單位取得車主資料，寄發通知單，提醒車主繳納欠款或移車，員林市公所農經課長黃吉城表示，今年2月已通過監理單位取得車主資料並寄發通知，但始終未獲回應。

▲車窗前又累積一疊停車繳費單據。（圖／記者唐詠絮攝）

公所只好於上周5月底在車頭張貼「移車公告」，若本周內仍未移車，將依據《彰化縣公有停車場收費自治條例》第9條規定，通知警方拖吊。若車輛被拖吊至保管場，將改按保管場收費標準計費。公所強調，這是彰化縣首例路邊停車費累積至如此高額的案例，呼籲車主儘快處理，以免負擔更重費用。

▲公所張貼移車公告限定7天內要移車否則拖吊。（圖／記者唐詠絮攝）