呂秋遠喊「她先勾引我」！孩子的媽PO文：藉老師身分掌握性鑰匙

▲呂秋遠捲入私生子風波。（圖／ETtoday資料照）



記者施怡妏／綜合報導

知名律師網紅呂秋遠捲入私生子風波，沉寂一個多月後，在臉書發出長達5000字的貼文自清，反咬整起事件的起因是「生母勾引他」，並公開部分雙方私訊內容。生母林女昨（1日）發文，探討師生關係中的權力不對等，若老師把學生對知識權力的慾望，轉變為「性的鑰匙」，「學生的同意是否還有意義？」

林女1日下午在臉書發文，此篇為之前多篇連載文章的後記，援引作家Amia Srinivasan《性的權力》書中的內容，師生關係最本質的特徵，其實是深切的知識不對等，教師掌握如何完成某些事情的能力，而學生則渴望學習並掌握這些技巧。

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林女進一步指出，師生關係隱含著「未來減少不對等性」的承諾，教師透過賦予學生部分權力，幫助學生在某些層面與教師更接近，若老師把學生對知識權力的慾望，轉變成「性的鑰匙」，並允許自己有意識或無意識的成為學生渴望的對象，那麼，這名老師就等於是以教師的身分，辜負了這名學生。

最後，林女在文末留下兩句話，「在權力不對等下，學生的同意是否還有意義？」

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▲呂秋遠。（圖／翻攝自呂秋遠FB）



呂秋遠日前遭爆有私生子，且生母林姓律師當時就是在他所經營的事務所中實習，這一層關係，也讓呂秋遠被質疑，有藉由權勢發展不當關係的情形，此外，在後續公布的錄音檔中，呂秋遠還以「受精卵」稱呼私生子，一夕之間暖男形象徹底崩塌。

然而，呂秋遠5月29日晚間發文表示，當初是女方主動勾引，且對方一直以來都知道他不想要小孩，在懷孕後主動辭職，還說會自己養小孩，不會因為寶寶的事情打擾他，沒想到最後卻提告，把事情鬧大。呂秋遠坦言，生母散播不實訊息，並試圖透過律師要求他的客戶解約，因此決定公開所有對話記錄，攤開真相。