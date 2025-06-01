為了吃起來方便？欣西亞指「呂秋遠1行為」錯大了：小孩最無辜

▲呂秋遠發5000字長文。（圖／翻攝自呂秋遠FB）



記者施怡妏／綜合報導

網紅律師呂秋遠在沈寂一個多月後，5月29日以5000字貼文回應私生子風波，且公布與女方的私訊內容，提到是「生母勾引他」才造成此事，引發各界熱議。對此，兩性專家「欣西亞」認為，呂秋遠得知女方對他心生愛慕，還讓女方進事務所成為員工，是最「母湯」的行為，而整起事件，最無辜的就是小孩子。

兩性專家「欣西亞」在粉專發文，女方對呂秋遠偶像崇拜、心生愛慕，很想親近，呂秋遠心知肚明，卻還讓女方進事務所工作，「針對這點我覺得很『打妹』」，因為職場上對下的職權關係不對等，兩個人的關係有職場性騷擾的嫌疑而變得複雜，「光是他是她老闆這題，秋遠就錯大了。」

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欣西亞強調，以女方的愛慕程度，呂秋遠就算不讓女方進到事務所工作，也是可以把她吃了，「讓她進事務所，也許是吃起來比較方便？也許是玩辦公室戀情體驗刺激感？這個只有男人能給答案。」此事如果沒有職場上對下的不對等，就是你情我願、男歡女愛、一個願打一個願挨的事情。

欣西亞感嘆，最後搞出人命，一個巴掌拍不響，一個要肉體，一個要愛情關係，「如果真的不想，男人可以戴套、女人可以吃避孕藥，會出人命，那就是『有人想上床，有人想著床』，這裡頭再也沒有完全無辜的人，只有孩子」。