遭臉書判定「成年性誘惑」被刪文3次！呂秋遠曝近況：工作持續

▲呂秋遠表示，工作持續進行，現在過得很好。（圖／翻攝自呂秋遠FB）



記者施怡妏／綜合報導

網紅律師呂秋遠在沈寂一個多月後，5月29日以5000字貼文回應私生子風波，反咬整起事件的起因是「生母勾引他」，不過，貼文已經被臉書刪除3次。呂秋遠透露，文章被移除的原因，是因為成年性誘惑，而且臉書加重了對他的限制，他也透露，現在過得很好，工作還是持續進行，「比那些攻擊我的人都要好」。

律師呂秋遠在臉書發文，文章已遭臉書3次刪除，原因為「成年性誘惑」，並且開始對他加重限制，「申訴以後，竟然又恢復了，臉書的判斷真是變化莫測啊。」不過，他沒有再貼第4次，「各位應該都有備份，我就不再貼了。」

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呂秋遠向支持者表達歉意，過去一個月來未能第一時間澄清真相，導致支持者因外界抹黑而感到失望。他解釋，希望讓事件沉澱，因此選擇暫時不發表文章，但仍持續回應工作、電話與訊息，只是不想寫文章，「我很好，比那些攻擊我的人都要好，別擔心。」

呂秋遠表示，對於外界所有的評論，會虛心接受並檢討不足，「自家的事，好好處理，無論如何都不該由媒體與網路來主導一切。謝謝各位的關心，我會繼續努力，在這個不完美的世界。」

▼呂秋遠透露被刪文的原因。（圖／翻攝自呂秋遠FB）

