衛星影像首曝光　俄空軍基地多架轟炸機被摧毀

▲烏克蘭無人機襲擊俄羅斯多座空軍基地。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

烏克蘭1日發動3年多來距離最遠的「蜘蛛網」（Spider's Web）作戰行動，派出117架無人機深入俄羅斯境內，命中俄軍41架戰機。地理空間情報顧問比格斯（Chris Biggers）2日透過社群平台X發布消息稱，烏克蘭這波奇襲行動的首批衛星影像曝光，可見俄軍戰略轟炸機機隊嚴重損毀。

The revetted parking positions. pic.twitter.com/WNFYnlEZDz — Chris Biggers (@CSBiggers) June 2, 2025

基輔獨立報等報導，美國航太公司Umbra Space拍攝到俄羅斯伊爾庫次克州（Irkutsk）的貝拉亞空軍基地（Belaya）遭受烏克蘭大規模無人機奇襲後的情況。影像顯示，至少有3架圖-95MS戰略轟炸機以及1架圖-22M3轟炸機遭摧毀，另外1架圖-95MS轟炸機明顯受損；另一張衛星影像顯示，地面上還有2架圖-22M3轟炸機疑似被摧毀。

烏克蘭1日對俄羅斯4座空軍基地發動無人機攻擊，這場籌備1年半之久的奇襲堪稱烏克蘭版木馬屠城，烏軍把無人機藏入卡車送至俄羅斯境內超過4000公里處，對貝拉亞空軍基地（距離烏克蘭超過4000公里）、摩爾曼斯克州奧列尼亞空軍基地（Olenya，2000公里）、伊凡諾沃州伊凡諾沃空軍基地（900公里）、梁贊州佳吉列夫空軍基地（Diaghilev，700公里）發動突襲。

烏方宣稱，這波攻擊行動命中俄軍41架用於「轟炸烏克蘭城市」的飛機，34％具備戰略巡弋飛彈投射能力的轟炸機失去作戰效能，大約造成俄羅斯70億美元（約新台幣2275億元）損失。

俄羅斯國防部事後證實軍事基地遭受恐怖攻擊，多架飛機起火燃燒。另據美媒Axios新聞網消息，烏克蘭並未在事前知會美國這場攻擊行動。