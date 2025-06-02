雲林縣政府提出訴願　盼行政院撤銷補助刪減

▲雲林縣長張麗善籲請行政院審慎面對，依法行政。（圖／資料照）

記者游瓊華／雲林報導

行政院於5月16日發函刪減雲林縣114年度一般性補助款37億6,084萬3,000元，金額遠低於113年度核定預算數，違反《財政收支劃分法》第30條第3項規定。雲林縣長張麗善今（2）日代表縣府正式向行政院提出訴願，請求撤銷該項刪減處分，並要求行政院依法核定應有補助金額，並加計利息予以撥付。

雲林縣政府指出，《財政收支劃分法》規定，中央對地方政府的一般性補助款，不得低於修法施行前一年度的預算編列數。然而，行政院卻片面大幅刪減雲林縣補助，顯已違法，且程序欠缺審慎。

雲林縣為典型農業縣，自有財源有限，與其他農業縣市一樣均需長期仰賴中央補助及向外舉借債務。至113年底止，縣府公共債務尚有128億元，累計絀額達162億元。在地方財政情形極度困難下，行政院冒然刪減一般性補助，嚴重衝擊縣府財政，將影響縣府弱勢照顧、教育資源與地方基礎建設等，形同變相懲罰基層民眾。

縣府強調，中央應尊重地方財政自治權，補助款制度須依法辦理、按制度規範予以保障，不容恣意更動。此次訴願主張行政院處分違法，已對地方政府造成重大不利影響，故依法請求撤銷原處分，應速核發原核定金額並補發利息，以還地方政府公道，守護縣民基本權益。

張麗善縣長強調，縣府將以最堅定態度，捍衛雲林縣的財政權益以維護民眾福祉，絕不容許不當削減補助影響基層建設與服務，籲請行政院審慎面對，依法行政，應維護地方財政、保障民眾權益，勿讓地方政府陷入財政運作困難的宭境。