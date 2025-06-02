　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

雲林縣政府提出訴願　盼行政院撤銷補助刪減

▲雲林縣長張麗善。（圖／資料照）

▲雲林縣長張麗善籲請行政院審慎面對，依法行政。（圖／資料照）

記者游瓊華／雲林報導

行政院於5月16日發函刪減雲林縣114年度一般性補助款37億6,084萬3,000元，金額遠低於113年度核定預算數，違反《財政收支劃分法》第30條第3項規定。雲林縣長張麗善今（2）日代表縣府正式向行政院提出訴願，請求撤銷該項刪減處分，並要求行政院依法核定應有補助金額，並加計利息予以撥付。

雲林縣政府指出，《財政收支劃分法》規定，中央對地方政府的一般性補助款，不得低於修法施行前一年度的預算編列數。然而，行政院卻片面大幅刪減雲林縣補助，顯已違法，且程序欠缺審慎。

雲林縣為典型農業縣，自有財源有限，與其他農業縣市一樣均需長期仰賴中央補助及向外舉借債務。至113年底止，縣府公共債務尚有128億元，累計絀額達162億元。在地方財政情形極度困難下，行政院冒然刪減一般性補助，嚴重衝擊縣府財政，將影響縣府弱勢照顧、教育資源與地方基礎建設等，形同變相懲罰基層民眾。

縣府強調，中央應尊重地方財政自治權，補助款制度須依法辦理、按制度規範予以保障，不容恣意更動。此次訴願主張行政院處分違法，已對地方政府造成重大不利影響，故依法請求撤銷原處分，應速核發原核定金額並補發利息，以還地方政府公道，守護縣民基本權益。

張麗善縣長強調，縣府將以最堅定態度，捍衛雲林縣的財政權益以維護民眾福祉，絕不容許不當削減補助影響基層建設與服務，籲請行政院審慎面對，依法行政，應維護地方財政、保障民眾權益，勿讓地方政府陷入財政運作困難的宭境。

 


►聽Podcast #我在案發現場

 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
333 0 8339 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
菲律賓「排水孔貞子」　真實身分曝光
停車費4萬元！「超狂釘子車」單據爆了
李怡貞律師事務所「被Google下架」！
快訊／魂斷阿里山公路天長橋！1男「拋飛15M深溪谷」躺河床亡
爸媽開車墜池塘雙亡　保險拒賠！子女請求500萬吞敗
快訊／「天空之鏡」驚傳意外！一家人出遊　18歲哥失聯
扯！吳思瑤罷免提議連署出大包　「被罷免人」竟不是吳思瑤
NOVA董事長酒駕！　遭警攔查畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

一掃即通報　台東公廁820座導入QR-Code機制

隆宜實業捐贈救護車配置安和強化急救量能　助力台南急救量能

天使獎助學金頒發　台東六鄉鎮學童與師長受惠

崑山×復興聯展點亮市政廳　新銳藝術潮湧台南、60週年主視覺吸睛

男子疑情緒低落吞藥　警方耐心勸導化解危機

82歲阿北隨機攔車求助　東港警一招迅速找到家人

群育國際同濟會創會10週年　霧峰林家花園舉辦公益音樂會

雲林縣政府提出訴願　盼行政院撤銷補助刪減

桃園珍珠海岸風貌產業升級啟動　6/17、18說明會報名倒數中

雲林縣養豬產業升級加速　豬瘟拔針帶動轉型契機

歌迷點歌喊〈跳樓機〉　蕭煌奇：賣鬧好嗎？

【差點被撞！】孕婦走斑馬線遇黑車不讓！她嚇到往後跳超驚險

【跳出局舞舉錯手XD】李珠珢可愛笑出緊急修正

高圓圓靠回家補充能量「90%的社交都是消耗」

【老公體驗分娩的感受】痛得緊抓老婆手喊我愛你XD

【不爽冷氣冷】見乘客投票否決調高爆氣！阿伯怒罵車長「垃圾」

【幼兒園菜鳥變老手】上學第1天 vs.上學第11天

【誰另一半也這樣？】老公說完晚安不到10秒就睡著　老婆超無奈

【吃Buffet最常遇到這種人】見友拿澱粉類+汽水她瘋狂碎念

【嘉義市冷知識】 嘉義市字體＋諧音哏！

一掃即通報　台東公廁820座導入QR-Code機制

隆宜實業捐贈救護車配置安和強化急救量能　助力台南急救量能

天使獎助學金頒發　台東六鄉鎮學童與師長受惠

崑山×復興聯展點亮市政廳　新銳藝術潮湧台南、60週年主視覺吸睛

男子疑情緒低落吞藥　警方耐心勸導化解危機

82歲阿北隨機攔車求助　東港警一招迅速找到家人

群育國際同濟會創會10週年　霧峰林家花園舉辦公益音樂會

雲林縣政府提出訴願　盼行政院撤銷補助刪減

桃園珍珠海岸風貌產業升級啟動　6/17、18說明會報名倒數中

雲林縣養豬產業升級加速　豬瘟拔針帶動轉型契機

北韓新驅逐艦「意外沈船」　浮現白色氣球！專家：可能得拆解打撈

一掃即通報　台東公廁820座導入QR-Code機制

汐東線房市「量縮價穩」　交易量最高減少67％

隆宜實業捐贈救護車配置安和強化急救量能　助力台南急救量能

台灣「TOYOTA RAV4」汽油入手門檻漲16萬、油電多9萬！車系僅剩4款

富邦人壽增提百億元外匯準備金　力抗台幣升值壓力

衣服洗完飄異味？家事達人：少了「1動作」恐惹臭上衣

南韓總統大選明登場！反貪腐律師vs保守派大將　是誰接手混亂政局

彰化「最強釘子車」！停法院旁半年未動　在地人曝可能原因

天使獎助學金頒發　台東六鄉鎮學童與師長受惠

【誰另一半也這樣？】老公說完晚安不到10秒就睡著　老婆超無奈

地方熱門新聞

新營分局兩資深警職光榮退休同仁溫馨送別

妃妃鐵馬隊挺進鹿耳門　民主祈福拼圖最終一哩路

妃妃鐵馬隊攻進山城七區民主熱血騎出台版鋼鐵人

十大傑出兒童出爐！台南10小將閃耀舞台

桃園防災士協會與大有里　打造防災Podcast

不怕罰百萬！女闖仙人掌區攀澎湖玄武岩

台南中正路改「湯德章大道」網不買單

郭國文、林俊憲力推南41跨溪大橋盼舒緩西港大橋塞車

2025桃園市長盃龍舟賽　SHARK運動空間隊奪龍王旗

基隆銀髮族夏日輕旅行　打造活力老年生活

雲姐重返職場拚經濟台南就業中心一路陪伴

臺灣工藝學習平台正式啟動

對抗疫情升溫　基隆35院所提供疫苗

更多熱門

相關新聞

雲林縣養豬產業升級加速　豬瘟拔針帶動轉型契機

雲林縣養豬產業升級加速　豬瘟拔針帶動轉型契機

台灣於2025年5月在世界動物衛生組織(WOAH)第92屆年會上，獲頒「傳統豬瘟非疫國」證書，正式成為亞洲唯一同時取得豬瘟、口蹄疫、非洲豬瘟三大豬病非疫國認證的國家。豬瘟拔針標誌我國防疫重要里程碑，雲林縣政府表示，將持續強化監測，保障豬肉安全與品質，推動養豬產業升級，提高國際競爭力。

高雄跆拳道教練被控吞補助款還兼差挨告

高雄跆拳道教練被控吞補助款還兼差挨告

桌協拔葉伊恬參賽資格　卓榮泰令體育署明快處理

桌協拔葉伊恬參賽資格　卓榮泰令體育署明快處理

國民黨籲先發補助款再談追加預算　行政院：盼立委以國家為念

國民黨籲先發補助款再談追加預算　行政院：盼立委以國家為念

批行政院如綁匪　詹為元：地方人民不拿來談判的籌碼

批行政院如綁匪　詹為元：地方人民不拿來談判的籌碼

關鍵字：

雲林縣補助款張麗善財政法行政院

讀者迴響

熱門新聞

台南女與2鮮肉睡同房　醒來卻變肉體交流

金曲歌后擺攤遇氣爆！「尪二度燒傷」

持刀性侵80歲老婦還拍照！惡狼重判14年定讞

UNIQLO買衣服「多送一張紙」不要丟　真實用途曝光

葉伊恬參賽權風波　鄭世忠震怒發聲

基隆直航石垣島2千起　眾人憂墾丁玩完了

150萬人注意！4家「久未往來」帳戶管制　網銀額度直接歸零

歐陽妮妮6個月兒確診新冠！

甜美人妻玩3男　許藍方辯護律師淪陷傳裸照

名醫心肌梗塞後減重！靠1調味料甩20公斤

體育署長給桌協最後通牒內容曝！

明3地飆36度高溫　周二滯留鋒籠罩全台防劇烈降雨

快訊／8級強風來了　明「鋒面掃全台」雨最大地區曝

孫儷結婚15年爆「全家移居倫敦」

經國路也要改名！盧秀燕怒嗆：每天搞這些五四三

更多

最夯影音

更多

歌迷點歌喊〈跳樓機〉　蕭煌奇：賣鬧好嗎？

【差點被撞！】孕婦走斑馬線遇黑車不讓！她嚇到往後跳超驚險

【跳出局舞舉錯手XD】李珠珢可愛笑出緊急修正

高圓圓靠回家補充能量「90%的社交都是消耗」

【老公體驗分娩的感受】痛得緊抓老婆手喊我愛你XD

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面