國民黨籲先發補助款再談追加預算　行政院：盼立委以國家為念

▲行政院發言人李慧芝。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

針對各界討論刪減一般性補助款及追加預算一事，行政院發言人李慧芝今（30日）重申，各地方政府在中央長期挹注下，財政已有顯著好轉，去年度歲計賸餘約708億元；李強調，行政院是在立法院要求下，不得已才調減給予地方政府的一般性補助款。李表示，行政院呼籲在地立委能以國家為念，支持行政院辦理追加預算。

行政院統刪對地方的一般性補助款25%，各縣市政府跳腳，行政院長卓榮泰日前在院會中拋出「追加預算」的解方，並喊話各縣市政府發揮影響力，讓選區立委能支持。國民黨立委林沛祥呼籲，政院先補足給地方政府的一般性補助款，再來好好討論行政院所提的追加預算。

李慧芝指出，由於立法院大幅刪除總預算金額高達2,076億，其中中央政府已被刪除1,439億元，而且內容很多都是針對特定項目巨幅刪減，例如大陸地區旅費刪減80％、國外旅費及出國教育訓練費刪減60％、媒體政策及業務宣導費刪減60％、特別費刪減60％，部分機關甚至全數刪除，嚴重衝擊業務運作，已經沒有再刪減的空間。

李慧芝說，為了避免對國防安全、外交、教育、社福等政策再進一步造成嚴重影響，因此主計總處只能調減一般性補助款，藉此達成立法院要求行政院自行調整刪減數的636億元的額度。

至於台南市政府代表於29日行政院院會當中提出以追加預算的方式解決中央與地方所遭遇的困境一事，李慧芝進一步表示，過去行政院一再透過各種溝通與救濟的手段，希望立法院重新思考三讀的總預算案審查結論對於政府施政所造成的窒礙難行之處，但覆議案仍遭立院否決，目前已經聲請憲法法庭解釋當中。

李慧芝說，行政院長卓榮泰在台南市政府代表提出此一想法後，也指出行政院之前提出的覆議案遭到立法院否決，如果各地方政府認為追加預算是可行方式，希望地方政府能發揮自身影響力，呼籲在地立委以國家為念，支持行政院辦理追加預算。