批行政院如綁匪　詹為元：地方人民不是拿來談判的籌碼

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

批行政院如綁匪　詹為元：地方人民不拿來談判的籌碼

▲▼ 1030 蔣萬安報告114年度施政計畫,114年度總預算案,113年度追加（減）預算案-詹為元 。（圖／記者黃克翔攝）

▲台北市議員詹為元 。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院刪減給予地方的一般性補助款，引發各縣市跳腳；在台北市部分，約遭刪減37億。院長卓榮泰昨在院會表示，可用追加預算方式解決這636億，但希望立委支持，也喊話各地方政府發揮影響力。對此，北市議員詹為元說，行政院是綁匪嗎？地方人民不是行政院拿來談判的籌碼，請好好以民為主，不要用這種情緒勒索的方式，來獲得自身的利益。

詹為元說，行政院是綁匪嗎？綁匪是擄人勒贖，行政院是擄地方來勒索立法院，這跟綁匪、強盜有什麼不一樣？這兩天行政院表示，只要追加636億的預算「還給」行政院，那他們就不會繼續砍地方政府所急切需要的一般性地方補助款。

詹為元質疑，所以未來只要行政院被刪預算，就可以從一般性地方補助款來動手腳，減少中央支出，掐住地方政府的脖子，以換取立法院不要對行政院監督任何預算，那請問這個國家還需要立法院做什麼？全部都給行政拿去玩就好啦，也不需要有監督制衡、權力分立的機制了。

「當中央政府都在搞強盜手段的時候，那真的離獨裁不遠了。」詹為元批評，執政黨完全不尊重國會，用其他的手段來架空國會監督的權力，行政院跟總統就去當皇帝就到好了，哪需要什麼民主選舉，哪需要什麼民主制衡？

「地方人民不是你行政院拿來談判的籌碼，也不是你拿去換取自身利益的一個棋子。」詹為元說，請行政院好好的以民為主，不要用這種情緒勒索的方式，甚至現在已經從情緒勒索轉向實質勒索的方式，來獲得自身的利益，既遺憾又可恥。

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