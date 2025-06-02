端午連假尾聲！高雄21小時內連3起嚴重車禍　釀4死「不到30歲」

▲國3轎車自撞後起火燃燒，駕駛25歲男子疑被拋飛車外，明顯死亡。（圖／記者陳宏瑞翻攝）



記者黃資真／高雄報導

迎來端午連假尾聲，高雄卻在21小時內連續發生3起嚴重車禍，包括樹德科大2名菲籍男大生自撞、直行重機撞左轉車，以及國3火燒車等，且死者4人年紀甚輕，皆不到30歲，年輕人不幸成亡魂，不僅詭異也令人不勝唏噓。

首起發生在1日凌晨4時30分，樹德科大資工系大一生歐姓男子(19歲，菲律賓籍)駕駛機車，載著蘇姓男子(19歲，菲律賓籍)，行經高雄市旗津區旗津三路不明原因自撞道路緣石，造成蘇男當場死亡，歐男經送醫搶救後也傷重不治。

▲2名菲律賓籍19歲男大生自撞身亡。（圖／記者吳世龍翻攝）



第二起發生在1日晚間7時許，陳姓男子(62歲)駕駛自小客車沿中正路南向北內側快車道行駛，左轉進入大埤路時，與沿中正路北向南直行之劉姓重機騎士(27歲)發生碰撞，其中劉男因擦挫傷送醫，未料情況卻突然惡化，經診斷為嚴重內出血並休克，最終家屬放棄急救，不幸宣告不治。

▲27歲重機騎士撞上左轉車，送醫救治後仍傷重不治。（圖／記者陳宏瑞翻攝）



第三起則發生在國道3號北上378.7公里處(中寮隧道出口)，2日凌晨12時52分，一輛自小客車行經事故路段時，不明原因撞上內側護欄與橋墩，接著失控滑行至外側車道，開始起火燃燒，駕駛林姓男子(25歲)疑似當場拋飛車外，被發現時已明顯死亡，未送醫。