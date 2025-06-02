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只愛你一人！「感情最專情」TOP3星座　愛上就不放手

▲▼感情,情侶,伴侶,曖昧,交往,愛情,戀愛。（圖／pixabay）

▲談戀愛時，你是愛上就不放手的人嗎？（示意圖／pixabay）

記者黃稜涵／綜合報導

在這個變動快速、感情講求效率的時代，還有誰願意為愛堅守初心、不輕易轉身？《搜狐網》盤點出「感情最專情」TOP3星座，看看你或你身邊的人有沒有上榜！

金牛座：慢熱又深情，一旦愛上就不放手

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金牛座的人在感情裡可不是隨便說說，他們或許開場慢半拍，卻是那種「一愛就愛到底」的類型，對他們來說，愛是要腳踏實地經營的，不是曇花一現，他們不見得會甜言蜜語，但會在你累的時候默默幫你買晚餐、幫你提行李，那種把你放在生活裡每個角落的溫柔，就是他們愛的方式，金牛不輕易開始，但一旦認定，便是長遠打算，他們相信「陪伴比激情重要」，是感情裡最值得信賴的靠山。

巨蟹座：柔軟又堅定，把你放心裡的那一種人

巨蟹座是戀愛中的老靈魂，他們的愛像家的味道，讓人一靠近就覺得安心，他們不只是談戀愛，更想跟你一起生活、一起築一個溫暖的小窩，別看他們外表溫和，內心其實超有保護慾，願意為愛的人遮風擋雨，從下廚做你愛吃的菜，到默默聽你抱怨工作，他們總是用最細膩的方式說：「我在」，對巨蟹來說，感情不是一時的浪漫，而是長久的守護。他們深信「愛不是說出來，而是做出來」，這股穩定的力量，讓他們在感情世界裡格外動人。

天蠍座：深情又極致，一旦認定就全心投入

天蠍座的愛很強烈，像深夜裡的星辰，神祕卻耀眼，他們不是什麼人都愛，但一旦愛了，就全心全意、毫不保留，他們渴望的是靈魂深處的共鳴，並不是表面的曖昧遊戲，雖然他們常被說神祕、難親近，但愛上你後，他們會變得坦誠又直接。情緒全寫在臉上、信任全寫在行動裡，他們不怕付出，只怕你不懂得珍惜，如果你和天蠍在一起，會發現那是種「你走，我不攔；你回頭，我還在」的深情。

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