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社會 社會焦點 保障人權

差1秒就撞飛！彰化幼童衝出馬路　駕駛急煞驚險停下

記者唐詠絮／彰化報導

鹿港鎮5月初曾發生一名男童突然衝出馬路，遭行經的廂型車撞飛，造成頭部受傷送醫，秀水鄉彰水路日前晚間8時許也同樣發生一名幼童衝出路面，所幸駕駛反應迅速急踩煞車，緊跟在後的家長將孩子緊急拉回路邊，在千鈞一髮之際避免悲劇發生。

▲彰化秀水鄉幼童衝出馬路差一秒被撞飛。（圖／民眾提供）

▲彰化秀水鄉幼童衝出馬路差1秒被撞飛。（圖／民眾提供）

據當事駕駛描述，事發當時他正以正常速度行駛，突然看見一名幼童從路邊衝出，直接奔向馬路中央。他立即重踩煞車，車輛在刺耳的煞車聲中驚險停下。從行車紀錄器畫面可見，當時家長撐著傘帶著幼童原本走在騎樓，幼童突然衝出路面，與車輛距離僅有咫尺之遙，若駕駛稍有分神或反應慢一秒，後果將不堪設想。

▲彰化秀水鄉幼童衝出馬路差一秒被撞飛。（圖／民眾提供）

▲彰化秀水鄉幼童衝出馬路差一秒被撞飛。（圖／民眾提供）

事後衝出家長急忙將孩子抱回，不斷向駕駛致歉，而受到驚嚇的駕駛則久久無法平復情緒，由於該名駕駛的及時反應避免了可能的悲劇，但也因此事件凸顯出幼兒交通安全的重重隱患，事件影片上傳網路後引發熱烈討論。

多數網友認為「家長未盡到看護責任，若發生事故難辭其咎」，也有網友感嘆，「類似事件層出不窮，倒楣的永遠是無辜駕駛」，更有網友指出，「許多家長心存僥倖，認為『不會那麼剛好』，卻不知危險往往發生在一瞬間。」

警方提醒，根據《道路交通管理處罰條例》，家長若疏於看護導致兒童發生交通事故，都可依法對家長及監護人開罰。更重要的是，家長應確實牽好幼童，避免讓孩子在馬路附近嬉戲。駕駛行經住宅區或學校周邊時也應減速慢行，提高警覺，共同守護用路安全。

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