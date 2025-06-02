3萬3買斷籃球人生！SBL爆假球黑幕　施顏宗、陳奕綸判決出爐

▲SBL假球案判決出爐，球員施顏宗、陳奕綸涉操控比分遭判刑沒收賭金。（資料圖／桃園領航猿提供）

記者唐詠絮／彰化報導

重大醜聞！SBL超級籃球聯賽第二十季賽事期間，柏力力隊球員施顏宗、陳奕綸竟勾結地下簽賭集團，透過操控比賽分數共詐取3萬3千元賭金。彰化地方法院近日審結，依《運動彩券發行條例》及《刑法》加重詐欺罪，分別判處施1年7月、陳1年6月徒刑，均緩刑3年，犯罪所得沒收，更遭籃協永久註銷球員資格，斷送職業生涯。

依據判決書內容指出，2023年4月22日裕隆對戰柏力力隊賽事前，裕隆隊球員柯旻豪（另案起訴）透過地下組頭邱繼緯傳話，要求施顏宗、陳奕綸「認真打但不要輸太多」。兩名被告在比賽中刻意配合裕隆隊節奏壓低得分，最終柏力力以73比71險勝，雙方總分僅144分，成功讓押注「小分」的賭盤獲利。賽後邱繼緯透過人頭帳戶匯款3萬元給施顏宗，施再分給陳奕綸3千元。

檢方調查發現，施顏宗透過柯旻豪認識簽賭組頭，陳奕綸則經隊友介紹參與。兩人坦承犯行並繳回犯罪所得，法院審酌其犯後態度良好，且犯罪所得僅數萬元，依《刑法》第59條情堪憫恕規定減刑。但中華民國籃球協會已公告永久註銷兩人球員資格，所屬球團及各聯盟不得錄用，連帶教練證、裁判證等專業資格也一併撤銷。

法官考量兩人皆為初犯，施顏宗現轉行餐飲業月入4萬需扶養家小，陳奕綸任貸款業務員底薪3萬，故予緩刑3年自新機會。但判決書嚴正指出，職業球員涉賭嚴重破壞運動競技公平性，對台灣職籃發展造成難以彌補的傷害。