鍾小平送1049份連署書稱「簽出來的」　吳沛憶提醒：勿以身試法

▲民進黨立委吳沛憶。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

大罷免二階連署進入最後階段，國民黨力拚北市雙吳成案，議員鍾小平今（2日）親赴「罷沛總部」送交1049份連署書，強調手中的提議書是一份一份簽出來的，還批吳沛憶有被迫害妄想症。對此，吳沛憶今反擊，鍾小平根本是錯假名單「始祖」，過去罷免林昶佐時就曾出現高達3成錯假率，籲鍾切勿以身試法，不要成為「鐘斯綱」。

吳沛憶表示，她聽過太多鍾小平在選區的鬼故事，鍾小平可以說是鬼話連篇；吳指出，鍾小平根本是錯假名單「始祖」，過去罷免林昶佐時就曾出現高達3成錯假率，因此當然會擔心這次是不是有可能抄名單，也呼籲鍾小平議員切勿以身試法，不要成為「鐘斯綱」。

另，鍾小平稱手上有4800份名單是在一階簽署，吳沛憶表示，當時地方反映沒有見到鍾小平有擺攤收提議書，他甚至公開說他沒擺攤及動員，但卻能在短時間取得上千份名單，原本還要搶先AB隊送件，當然會啟人疑竇。

吳沛憶說，今天鍾小平說會將這4800份名單轉成二階，請民眾再到服務處簽連署書，「二階連署剩最後一周，這4800份名單鍾小平到底會怎麼簽？必須要持續關注，不容違法」。

至於翁曉玲爆料有些中正萬華國民黨議員沒有交連署書，吳沛憶表示，中正萬華不是翁曉玲選區，翁曉玲從未在這裡踏實為民服務過，沒有資格對中正萬華民代指指點點。

吳沛憶說，地方民代的職責是以民意為優先，但現在國民黨卻要求他們只能有黨意、要一起惡意罷免。她指出，翁曉玲在國會表現讓人民看不下去，導致國民黨基層民代承受很大壓力，現在反過來去指責基層，實在不洽當。