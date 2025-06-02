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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

大罷免將迎投票階段！拉抬投票率成關鍵　成敗仍看施政議題操作

▲▼全台罷免團體於2/10由曹興誠董事長陪同赴中央選舉委員會遞送罷免選區立委提議連署書，第二波連署書四點已送達中選會。（圖／記者湯興漢攝）

▲大罷免將迎來最厚的投票階段，拉抬投票率成關鍵，綠營人士分析，成敗仍看施政議題操作。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

中選會將於近日宣告罷免藍委二階連署結果，考量目前送件的狀況，預估將有多名藍委罷免案將成案。過去曾參與罷韓經驗的綠營人士分析，陸戰僅能維繫熱度、難以扭轉投票意向，關鍵仍在於包括民生議題、國際政治在內的施政議題操作、突發的負面形象打擊。罷團人士指出，仍期盼民進黨協助造勢，盼串聯起社會對各項議題的共感，助攻罷免情勢。

罷免案最初由民團發起，這股出自民間自主力量的行動力與創意，感動跨黨派群眾，加上民進黨公職適時助攻連署書，是罷免案走到今日的關鍵。進入三階將是不同戰場，罷免最終通過與否將取決於投票率，目標不僅要拉高綠營支持者投票率，同時讓中間選民認同罷免議題，並且降低藍營反罷投票率，反制藍委刻意操弄各式議題。

有曾參與罷免韓國瑜的綠營人士分析，進入三階後，民進黨會協助掛看板、掃市場、宣講造勢，也會在基層組織協助宣傳。但以過去高雄罷韓成功的經驗，這些「大選基本套餐」都是最末端的，想要最大程度影響選民的投票意願，仍須另尋他法。

該人士談到，以現階段的社會氛圍來看，影響投票率應有4個關鍵，且未必完全操之在罷團與民進黨。第一是關稅談判、晶片關稅的議題；第二是行政院回應施政議題，如7天假、地方一般補助款、用電、疫苗、快篩等；第三則是應處突發事件，如監察院前秘書長李俊俋請辭等；第四則是國際局勢，包含韓國即將到來的總統大選、俄歐衝突、中國因素等，都可能影響罷免結果，執政團隊屆時會有應對步驟，要即時反制藍營轉移罷免焦點的刻意操弄。

一名罷團人士強調，目前預估罷免案的投票時間落在7月底，屆時還會出現什麼新議題難以預估，但罷團不會因此就不作為，一定會如同一階、二階一樣持續展現動能，用行動讓罷免的聲量與正當性被社會重視，屆時也期盼有辦造勢活經驗的民進黨予以協助，盼能串聯起社會對各項議題的共感，助攻罷免情勢。

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