大罷免將迎投票階段！拉抬投票率成關鍵　成敗仍看施政議題操作

▲大罷免將迎來最厚的投票階段，拉抬投票率成關鍵，綠營人士分析，成敗仍看施政議題操作。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

中選會將於近日宣告罷免藍委二階連署結果，考量目前送件的狀況，預估將有多名藍委罷免案將成案。過去曾參與罷韓經驗的綠營人士分析，陸戰僅能維繫熱度、難以扭轉投票意向，關鍵仍在於包括民生議題、國際政治在內的施政議題操作、突發的負面形象打擊。罷團人士指出，仍期盼民進黨協助造勢，盼串聯起社會對各項議題的共感，助攻罷免情勢。

罷免案最初由民團發起，這股出自民間自主力量的行動力與創意，感動跨黨派群眾，加上民進黨公職適時助攻連署書，是罷免案走到今日的關鍵。進入三階將是不同戰場，罷免最終通過與否將取決於投票率，目標不僅要拉高綠營支持者投票率，同時讓中間選民認同罷免議題，並且降低藍營反罷投票率，反制藍委刻意操弄各式議題。

有曾參與罷免韓國瑜的綠營人士分析，進入三階後，民進黨會協助掛看板、掃市場、宣講造勢，也會在基層組織協助宣傳。但以過去高雄罷韓成功的經驗，這些「大選基本套餐」都是最末端的，想要最大程度影響選民的投票意願，仍須另尋他法。

該人士談到，以現階段的社會氛圍來看，影響投票率應有4個關鍵，且未必完全操之在罷團與民進黨。第一是關稅談判、晶片關稅的議題；第二是行政院回應施政議題，如7天假、地方一般補助款、用電、疫苗、快篩等；第三則是應處突發事件，如監察院前秘書長李俊俋請辭等；第四則是國際局勢，包含韓國即將到來的總統大選、俄歐衝突、中國因素等，都可能影響罷免結果，執政團隊屆時會有應對步驟，要即時反制藍營轉移罷免焦點的刻意操弄。

一名罷團人士強調，目前預估罷免案的投票時間落在7月底，屆時還會出現什麼新議題難以預估，但罷團不會因此就不作為，一定會如同一階、二階一樣持續展現動能，用行動讓罷免的聲量與正當性被社會重視，屆時也期盼有辦造勢活經驗的民進黨予以協助，盼能串聯起社會對各項議題的共感，助攻罷免情勢。