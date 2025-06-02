郭國文、林俊憲力推南41跨溪大橋　盼舒緩西港大橋塞車

▲立委郭國文、林俊憲與交通部長陳世凱2日會勘南41延伸案，盼加速跨溪大橋推動。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

南科發展加速帶動「南科化效應」向溪北擴散，交通壓力與停車需求也持續升溫，立法委員郭國文、林俊憲，2日率立法院交通委員會南下考察，包括南41線延伸、佳里立體停車場與隆田文化園區周邊交通議題，交通部長陳世凱、台南市議員蔡麗青、陳秋宏等人皆到場關注。

郭國文指出，溪南與溪北的通勤人口持續成長，佳里地區因人口集中、車流增加，交通瓶頸已浮現。他強調南41線延伸新吉工業區、跨溪大橋的建設是「解決結構性問題的關鍵工程」，若再拖延，未來工程成本恐將再度上升。林俊憲補充，西港大橋早已名列全台前五大壅塞橋梁，大北門區的居民也高度期待新橋啟動，連接安定、帶動安南發展。

根據市府規劃，南41延伸線總長10.01公里，總經費約71.3億元，預計2030年完工，優先路段為佳南路至南40線，長5公里、經費19.34億元，目前已編列2億元辦理土地徵收。未來將送內政部國土署審查，爭取納入道路生活圈計畫，打通溪南溪北交通命脈。

考察行程也走訪佳里進學路，預計興建一座四層樓立體停車場，提供144席汽車停車格，1樓規劃商業空間達460坪，總經費3.93億元，預定115年動工。郭國文表示，希望以此紓解違停與交通堵塞問題，創造城市美感與生活便利共榮的停車空間。對此，交通部長陳世凱表態支援，並承諾60億立體停車場專案中將優先納入台南。

最後一站來到隆田文化教育園區，假日每日湧入約300至700輛車，周邊卻缺乏停車空間，導致民眾擅停民宅區域，引發居民抱怨。南市府建議，隆田車站現有委外停車場合約屆滿後轉由市府經營，並將機車位假日彈性改供汽車停車。林俊憲另主張活化隆田市場周邊國有地作為停車空間，台鐵現正評估其納入償債基金土地是否可活用，部長陳世凱當場指示比照處理。

郭國文表示，「南科化效應不是未來式，而是現在進行式」，中央與地方必須提早佈局，以橋梁、道路、停車空間等「點線面發展策略」，迎接台南城市成長與區域再生的挑戰與機會。