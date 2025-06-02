未禮讓行人！駕駛不服遭科技執法罰6千　法院算枕木紋距離判違規

▲男駕駛未禮讓行人被開罰，不服提行政訴訟被駁回。（圖／記者黃宥寧攝）

記者劉人豪／台北報導

一名男子開車經過基隆市一處「科技執法」路口，左轉時未禮讓行人被開6000元罰單，但男子認為當時距離行人間尚有4至6個枕木紋距離，沒有違規，但台北高等行政法院認為，車輛駛至行人穿越道前時，女行人已進入行人穿越道在第2個與第3個枕木紋之間，距離約200公分，未達1個車道即約3公尺寬，判定駁回。

判決指出，洪姓男子於2024年7月7日開車行經基隆市中山區安一路與西定路口時，因不暫停讓行人先行通過，經科技執法逕行舉發，裁處罰鍰6000元，並應參加道路交通安全講習。洪男不服提起行政訴訟。

洪男認為左轉時行人並非直行於斑馬線上，車輛與行人間尚有4至6個枕木紋之距離，而車輛車身已過斑馬線，行人才踏入斑馬線前行，在合法速度且正常情況下，根本無從判斷行人的前進方向，完全無不安全、不禮讓事實，聲明撤銷原處分。

法院勘驗採證錄影檔案，1名身著黑色上衣及長褲之女子及1名身穿黑色上衣及長褲、手提袋子之男子於安一路沿中山派出所旁道路朝監視器方向行走；第2秒時洪男駕駛車輛出現於畫面中左下角處，自西定路沿導引線左轉安一路，尚未抵達行人穿越道區域，2行人持續前行，尚未行走至行人穿越道上。

第3秒時，車輛持續左轉，女行人踩在第2個與第3個枕木紋之間，身體轉向行人穿越道，男行人仍未行走至行人穿越道上，第3秒末車輛左側部分車身及右側前懸駛進行人穿越道，在第5個枕木紋處，女行人則走至接近第3個枕木紋處；第4秒初，車輛並未暫停減速，前半車身駛進行人穿越道，右輪在第4個與第5個枕木紋之間，女行人走在第3個枕木紋上方，第4秒末車輛通過行人穿越道，女行人在第3個與第4個枕木紋間，男行人則在第3個枕木紋上方。

法院認為，車輛自西定路左轉安一路，前懸駛至行人穿越道前時，女行人已進入行人穿越道在第2個與第3個枕木紋之間，依規定車輛即應暫停讓女行人先行通過，而該行人穿越道枕木紋白色實線為40公分寬、間隔為60公分寬，車輛距離女行人約200公分，未達1個車道即約3公尺寬，依法應加以處罰並無違誤，判決駁回。