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獨／台大醫院收鈔慘丟387萬！業界曝合庫螺絲掉了...疑遭盯梢下手

記者張君豪／台北報導

5月29日北市合作金庫台大分行一殷姓銀行員（男性、64歲），當天步行到台大醫院台大醫院西址(舊大樓)收取28日台大醫院體系的營業掛號費用387萬元現金，隨後本要繼續收取台大地下街商場的營業收入，未料卻把內有387萬的行李袋擺放在地下街辦公室門口外走廊，疑似遭到早已盯上收運鈔過程的竊賊整袋偷走，警方調閱監視器發現竊賊在短短一分鐘時間就拿走，究竟是內神通外鬼或竊賊長期盯哨下手，仍有待警方追查。

▲中正一警方緊急調閱監視器追緝竊款男子。（圖／記者張君豪翻攝）
▲中正一警方緊急調閱監視器追緝竊款男子。（圖／記者張君豪翻攝）

警方調查發現當天11時50分，合庫台大分行負責收取台大醫院營業收入的該行員殷男，當天一人收取台大醫院28日掛號收入，他把387萬元現金收入隨身行李袋，繼續步行到台大醫院地下街商場辦公室，收取美食街、商場營業應入帳款。

但離奇的是，殷男進入辦公室前，居然將裝有387萬元現款的行李袋，放在商場門口遭竊，監視器拍下一名黑衣男子在短短不到一分鐘時間就將行李袋竊取，他之後步行到中山南路搭乘公車離開，且刻意使用硬幣付車資，未留下悠遊卡刷卡紀錄，刻意製造斷點。

這件離奇竊案在金融圈及合作金庫引發廣泛討論，有知情者向《東森新媒體ETtoday》記者透露，由於合庫台大醫院分行就在院區B1，與美食街同一層，短短數百公尺的收款距離居然出包實在太誇張！知情者透露：合庫內部收款安全作業規範，行員收取超過300萬元現鈔就需2人以上護鈔隨行，殷員獨自收鈔並不符合該行庫作業規範。

但殷男在無其他人員陪同下收取台大醫院、地下街美食商場營收款，只能說該分行「螺絲掉了、內部安全管理動作要求鬆散」，從分行到竊案發生地點約莫2-300公尺，卻發生重大竊案，據稱合庫內規是分行副理業管內控，總行目前責成該分行經理提出檢討報告，並不排除行政調查後對相關失職人員處分究責。

但銀行圈評估內神通外鬼可能性並不高，畢竟公股行庫銀行員退休金遠比387萬元多，銀行不排除是分行內控要求及行員長期鬆散收款，收鈔往返過程遭有心竊賊盯上，允諾將會全力配合警方調查。

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