重慶南路暴衝撞8傷！78歲無照翁「轉普通病房」　警要追查這件事

▲北市78歲邱姓老董無照駕車，重慶南路連撞多車，造成多名路人送醫。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

記者閔文昱／綜合報導

台北市中正區重慶南路日前發生重大車禍，78歲邱姓男子無照駕駛，於5月23日中午疑似闖紅燈衝撞正在斑馬線上過馬路的行人，造成8人受傷。警方指出，肇事者當時並無台灣駕照，現場酒測為零，已依規定開罰2萬4000元，邱男本人也因受傷送醫，於5月28日由加護病房轉入普通病房，警方將待其康復出院後通知到案，釐清是否涉及公共危險罪嫌。

根據監視器畫面，邱男當時未停等紅燈，駕車直衝兩道行穿線，撞上多名正通過馬路的民眾，現場驚悚。一名79歲劉姓行人傷勢最重，右小腿骨折並因年邁被送入加護病房觀察。其家屬於事發隔日（5月24日）正式對邱男提告傷害，並嚴厲譴責其「罔顧他人安危」的行為。

▲事故高空圖。（圖／民眾提供）

警方表示，目前僅接獲劉姓傷者家屬提出告訴，其他7名傷者尚未採取法律行動。針對邱男案發後曾以高血壓等慢性病要求住院，並由律師代理處理後續法律事宜，警方將視後續傷者陸續提告與鑑定結果，決定是否擴大偵辦範圍。

這起事件與新北市三峽區同樣發生於5月、同樣由78歲駕駛肇事的車禍案相互呼應，引發社會對「高齡駕駛」與「無照駕駛」問題的熱議。三峽車禍肇事者余姓男子已在5月31日傷重不治，檢方將依規定對其刑責部分作不起訴處分。