馬文君稱罷免志工是「福壽螺」　罷團怒譴責：踐踏民主制度尊嚴

▲國民黨立委馬文君稱罷免團體就像福壽螺，引起罷團的不滿。（資料照／記者屠惠剛攝）



政治中心／台北報導

國民黨立委馬文君透過社群媒體表示，她最近看到四處強勢擺攤的景象，標語滿街流竄，突然想起「福壽螺」，這種異地入侵的外來生物，危害台灣農業和生態。對此，罷免團體「all 罷馬-罷免馬文君」1日發出聲明譴責，怒批馬文君身為民選立法者，卻將這些民主守護者貶為「外來生物」，此舉不僅傷害志工群體，更踐踏民主制度的尊嚴。

馬文君在臉書上表示，最近看到四處強勢擺攤的景象，標語滿街流竄，突然又想起「福壽螺」，這種異地入侵的外來生物，危害台灣農業和生態，至今依然沒有解脫，在投入大量的人力金錢防治下，不禁讓人感嘆，一場巨災的發生，竟然起於人們的貪婪與無知，讓外來物種入侵，引發浩劫。

對此，罷免團體「all 罷馬-罷免馬文君」表示，民主政治精神在於公民參與公共事務，享有言論自由權與政治參與權。公民自願投身志工行動，是直接實踐民主價值，馬文君身為民選立法者，卻將這些民主守護者貶為「外來生物」，此舉不僅傷害志工群體，更踐踏民主制度的尊嚴。

「all 罷馬-罷免馬文君」指出，將人比作生態入侵種，激起社會對「外地人」的敵意，製造南投與外界的對立氛圍，無異於極端民族主義，不符立委高度。南投是觀光重鎮，外地志工因罷免到南投消費，是促進地方經濟的好事，卻被地方立委比喻為福壽螺？

「all 罷馬-罷免馬文君」表示，罷免是民主制度下的一種公民權，立法院的事就是全國的事。南投不是誰的私產，更不是民主的孤島，南投不需要仇外言論，而是要真誠面對民意的擔當。

「all 罷馬-罷免馬文君」呼籲，馬文君撤回不當發言，向所有志工與支持民主價值的公民道歉，並反省其身為民意代表應有的言行分寸。他們強調，南投，台灣的內地，全國一起守護。罷團強調，罷免馬文君就是罷免中國黨、罷免游顥就是罷免中國黨。