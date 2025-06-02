喝台灣綠豆湯！香港友喊怪「居然沒加海帶」　一票人太衝擊

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

有別於台灣的綠豆湯，香港還會多加海帶、陳皮或香草等配料。一名網友最近得知此事後，忍不住發文分享，一票網友點頭表示，「聽起來很黑暗，但吃起來意外的非常清爽」，不過也有不少人聽完超衝擊，直呼「奇怪的知識增加了。」

網友日前在Threads提到，朋友有一位香港朋友，說台灣的綠豆湯喝起來很奇怪，原因是「沒有加海帶」，這番話讓他一頭霧水，連忙上Google查詢，結果一查震驚得知，香港的綠豆湯不只有加海帶，還會加陳皮，重點是口味是甜的。

[廣告]請繼續往下閱讀...

話題掀起熱議，不少網友點頭笑回，「我上個月去香港，真的在機場貴賓室吃到這個！原來不是我的錯覺，真的是綠豆湯+海帶，吃不太懂」、「我爸（香港人）煲過紅豆冬瓜乾蠔湯給我喝，我傻眼，他覺得很正常」、「香港的海帶綠豆沙跟陳皮紅豆沙，超級好喝的啊」、「香港古早味的綠豆沙還會加豬油」、「澳門綠豆湯也有加海帶，陳皮是加紅豆湯」、「跟台灣老公交往快15年的澳門人妻路過，老公至今還是無法理解，海帶為什麼可以煮甜的」。

然而，許多人難以接受或想像，直言「這種組合真的好吃嗎」、「嚇到馬上問了正在聊天的香港朋友」、「我第一次喝到香港綠豆湯也感覺好奇怪，為什麼綠豆湯要放海帶」、「新知識啊」、「內心很衝擊，根本不搭」、「我當年吃到整個崩潰，還我正常綠豆湯啊」。

►高鐵自由座夫妻「偷坐商務車廂」 他1招給難看！全場喊爽

►一票台人去銀行「1壞習慣」改不掉！ 行員崩潰了：瞳孔地震

►UNIQLO買衣服「多送一張紙」 真實用途曝光！一票人悔炸：都丟了