外送點50元時令青菜　卻收到「一碗香菜」客傻眼！全場笑翻

▲原PO收到餐點傻眼。（圖／翻攝自匿名2公社）

記者施怡妏／綜合報導

不少小吃店的菜單都會有「燙青菜」的選項，通常是指當時盛產的蔬菜，例如地瓜葉、空心菜、A菜等等，就有網友分享外送奇遇，點了一份50元的時令青菜，結果收到「一碗香菜」，讓他超級傻眼。

有網友在臉書社團「匿名2公社」發文，貼出一張照片，畫面中有一張外送訂單，點了照燒雞腿排餐盒，以及川味香麻雞餐盒，並加購一份50元的時令青菜，卻收到滿滿一碗香菜，收到餐點忍不住脫口罵「給一碗香菜，洗勒靠喔」。

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貼文一出，立刻吸引大批網友留言討論，「這個好笑」、「明細打錯了，應該是時令香菜」、「店內剩下香菜了」、「我會留下我人生中第一次的一顆星評價」、「老闆怎麼沒燙過加點醬汁阿」、「哈哈哈如果是我也拿到真的會無語死，可是我又很喜歡香菜，好兩難喔」、「香菜也算是青菜，只是真的很哭」、「香菜很貴欸」、「香菜這麼多不便宜欸」。

也有網友猜測，可能是店員裝錯了，「現主時…老闆正在找他的香菜」、「結果老闆轉頭要夾些許香菜點綴餐點才發現，誰把我的香菜打包了啦」、「廚師找不到他的香菜了」。

說到香菜，高敏敏營養師曾分享，香菜含有豐富的營養價值，例如膳食纖維、豐富的維生素A、維生素C及鈣質，以每100g的營養價值而言就包括：熱量20kcal、膳食纖維 3.2g、維生素A 12085I.U.、維生素C 71.9mg、鈣質61mg。

高敏敏細數香菜優點，其中的抗氧化成分能中和體內自由基、延緩老化；豐富的維生素A更可守護黏膜、眼睛、皮膚健康。此外，香菜也對心血管有益、幫助降低壞膽固醇，還能助消化，促進體內環保、加速囤積物排出。不過她也提醒，「香菜的鉀離子偏高，不太建議腎臟病患多吃甚至打汁喝，適量就好！」

▼香菜含有豐富的維生素。（圖／記者李佳蓉攝）

