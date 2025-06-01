快訊／8級強風擴大　午後全台變天「雨最多」地區曝

▲今日水氣增多。（圖／資料照／記者林敬旻攝）



記者陳俊宏／台北報導

8級強陣風範圍擴大，午後全台有雨！中央氣象署表示，今日南部及午後各地山區有局部大雨發生的機率。

氣象署今天清晨發布「陸上強風特報」，西南風增強，今晨至周一晚上，蘭嶼、綠島、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、連江縣局部地區有平均風6級以上，或陣風8級以上發生的機率。

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氣象署說，今日南方雲系北移，降雨增多，清晨起恆春半島、台東就有短暫陣雨或雷雨，南部、中部山區也陸續會有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，南部、午後各地山區有局部大雨機率。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



氣象署指出，周一西南風影響，中南部有局部短暫陣雨或雷雨，南部及中部山區有局部大雨機率，午後山區有局部短暫雷陣雨。

氣象署提醒，周二、周三滯留鋒面影響，天氣不穩定，易有短延時強降雨，周二西半部有短暫陣雨或雷雨，其他地區亦轉為局部短暫陣雨或雷雨，西半部、午後其他山區有局部大雨機率；周三中南部、東部、東南部有短暫陣雨或雷雨，北部、東北部有短暫陣雨，西半部仍有局部大雨機率。

氣象署預報，周四鋒面南移至巴士海峽，中南部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨；周五、周六東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區午後有局部短暫雷陣雨。