名醫心肌梗塞後決心減重！靠一款調味料「甩20公斤」15年沒復胖

▲陳威龍醫師靠著蘋果醋、211餐盤等飲食方式，成功甩肉20公斤，且15年沒復胖。（圖／翻攝臉書／陳威龍）



記者柯振中／綜合報導

「動機讓我們起身，毅力讓我們走遠。」減重專科醫師陳威龍以自身經驗分享減重歷程，強調成功減重的關鍵並非僅靠飲食與運動，而是內心真正的動機與持之以恆的毅力。他指出，每一段減重的歷程，都是人生不同階段價值選擇的體現。

陳威龍表示，他人生共減重三次，動機各異。第一次是在15歲，為了追求愛情而努力瘦身；第二次是在33歲，為了結婚當天留下帥氣身影而減重；第三次則是在39歲，因罹患痛風、尿酸與膽固醇過高，引發心肌梗塞，才真正為了健康踏上減重之路。從外在需求到內在覺醒，他感悟「動機是起點，毅力才能讓人走到終點」。

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他也指出，減重門診就像人生的縮影牆，許多患者在初期充滿動力，但後繼乏力而放棄；也有人跌跌撞撞，靠著持續努力，最終達成目標。他提醒民眾，減重並沒有完美公式，關鍵在於找到「適合自己」且「願意長期走下去」的方式。

陳醫師進一步表示，減重不只是體重數字的變化，更是飲食習慣與生活方式的重塑。每一次拒絕高熱量、每一步堅持運動，都是練習「不放棄」的過程。唯有持續實踐，才能真正達到身心健康的改變。

最後他鼓勵民眾，若想成功減重，應先從找到屬於自己的動機做起，並以毅力為伴同行，雖然過程不會輕鬆，但每一滴汗水與努力，都會是值得的累積與回報。

事實上，陳威龍過去曾分享39歲時的經歷，當時下定決心開始減肥，透過211餐盤的方式，搭配無糖蘋果醋，成功減重了20公斤，且15年來沒有復胖。

除了控制飲食以外，陳威龍想要吃白飯時，也會將白飯做成「醋飯」，藉此來降低升糖指數，達到飲食控制的目的。