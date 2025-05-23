餐前1動作速減4.3公斤　醫師大讚：懶人福音

▲吃飯前喝500毫升的水可以有效管理體重。示意圖非本文當事人。（圖／unsplash）

記者葉國吏／綜合報導

想輕鬆瘦身又不想大幅改變飲食？減重醫師蕭捷健分享國際研究成果指出，餐前只要作1動作就能有效管理體重，被譽為「懶人福音」。

蕭捷健臉書粉想英國伯明翰大學研究結果，內容指出針對84名肥胖成人進行研究，發現只要在餐前30分鐘喝下500毫升的水，12週後平均減重1.3公斤。如果三餐都執行這項策略，體重甚至可下降至4.3公斤；相比之下，未採用此方法的對照組僅減輕0.8公斤。這項研究證實了餐前喝水在減重上的明顯效果。

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他進一步分享韓國另一項研究，該研究針對15名年輕人進行實驗，分別在餐前、餐後或不喝水的情況下用餐。結果顯示，餐前喝水的參與者平均進食量僅123公克，顯著低於未喝水者的162公克，且飽足感並未因此減少。這項發現凸顯了餐前喝水不僅能降低進食量，還能有效控制食慾，成為簡便的減重策略之一。

▲喝水好處多。（圖／Unsplash）

除了減重功效，蕭捷健也提醒水分攝取對腸道健康的重要性。他指出，膳食纖維雖有助於排便，但若水分不足，反而可能加重便祕問題。義大利的研究顯示，便祕患者若攝取足量纖維並搭配充足水分，排便頻率顯著提高，且減少使用瀉藥的需求。這說明高纖飲食必須配合足夠水分才能發揮效果。

若想兼顧減脂與腸道健康，蕭捷健建議可在餐前喝一杯水，並加入10克膳食纖維粉與20克植物性蛋白粉，這樣不僅能補充水分，還能提供身體所需的蛋白質與纖維，達到更全面的健康管理。