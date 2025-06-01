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社會 社會焦點 保障人權

2外籍男大生騎車自撞雙亡　樹德科大悲痛：協助家屬處理後事

記者吳世龍、陳宏瑞／高雄報導

樹德科技大學兩名外籍男學生今（1）天清晨騎車雙載，行經高雄市旗津區旗津三路自撞道路緣石，雙雙不治，對此，校方表示，除感到悲慟萬分外，並在第一時間即啟動緊急應變機制，通報教育部校安中心，將儘速通知家屬並協助處理後事。

▲▼樹科大車禍 。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲兩名外籍男大生在旗津自撞身亡。（圖／記者吳世龍翻攝）

校方指出，身亡的二位外籍生均為資工系一年級學生，住學校第三宿舍，事發後已連繫國兩處，儘速通知家長，協助後續後事事宜，並全力配合警方調查，學校也將針對班級進行心理諮商，並派代表前往殯儀館協助處理。

▲▼樹科大車禍 。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲兩名外籍男大生在旗津自撞身亡。（圖／記者吳世龍翻攝）

鼓山警分局於今晨4時30分許接獲報案，稱發生交通事故。警方立即趕赴現場，現場為歐姓男子（19歲，菲律賓籍）駕駛普重機車，載著蘇姓男子（19歲，菲律賓籍）自北往南行駛時，因不明原因自撞道路緣石，蘇男當場死亡，歐男經送醫急救不治。

現場警方依規定測繪，肇事原因有待進一步釐清，全案報請高雄地檢署檢察官相驗。鼓山分局呼籲，騎乘機車應隨時注意行車狀況，並保持安全速度，夜間或清晨能見度低時更應加強警覺，以避免發生憾事；民眾如遇交通事故，請立即撥打110或119，警方將迅速到場協助處理。

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