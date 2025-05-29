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96歲癱瘓婦領退休金遭拒！銀行堅持人要到場　家屬無奈抬進認證

96歲老婦因癱瘓無法自行移動被家人以擔架推進銀行，只為完成身分認證程序。（圖／翻攝自Ｘ）

▲96歲癱瘓老婦被家人以擔架抬進銀行，只為完成身分認證程序。（圖／翻攝自Ｘ）

圖文／CTWANT

墨西哥一名96歲高齡婦人因身體病痛癱瘓臥床，卻為了領取遭凍結的退休金，被銀行要求「親自」前往分行進行生物認證。家屬在無計可施的情況下，只能將她以擔架方式抬進銀行，令人鼻酸的畫面曝光後在社群平台上瘋傳，引起全國輿論譁然，網友痛批銀行「冷血無情」、「逼老人出門是要出人命嗎」。

綜合外媒報導，事件主角費迪莉亞瓦斯奎茲努尼奧（Fidelia Vásquez Nuño）來自瓦哈卡州，年邁病重、長期臥床，6個月前因系統生物辨識異常，導致她無法提領退休金。家人試圖以授權書及法律代理人辦理，甚至遞交了所有必要文件，卻仍遭BBVA銀行駁回，堅持「人必須到場」。

這場身分驗證，最終演變成一場「送命任務」。家屬緊急聯絡救護車，將96歲的費迪莉亞抬上擔架推入銀行分行，只為完成指紋與臉部辨識程序。影片中，她虛弱地躺在病床上，由護理人員與家屬陪同進入銀行，引發民眾怒火狂燒。

「我們什麼都交了，授權書、文件、甚至法律代表都找了，但銀行還是堅持要本人親自出面。」她的兒子吉爾伯托氣憤表示，銀行聲稱人臉辨識資料不符，必須重新登錄，「這根本就是羞辱她」。費迪莉亞的女兒也無奈說道：「她都96歲了，臉會變不是正常的嗎？怎麼可以拿幾十年前的照片來比？」更指控銀行不顧老人身體狀況，毫無人道可言。

網友留言一面倒支持家屬，「這不是銀行，是逼命機關」、「96歲還得這樣奔波，太荒謬」、「難道不能派人到府？就這麼冷血？」

由於銀行遲遲未提出替代辦法，費迪莉亞的家人已正式向墨西哥國家人權委員會、瓦哈卡申訴辦公室及國家金融服務使用者保護委員會提出三項申訴，控訴BBVA銀行涉嫌歧視、侵害高齡者權益。目前BBVA方面尚未正面回應外界批評，但事件持續延燒，後續恐將面臨更大輿論壓力與法律追責。


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