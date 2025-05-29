　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

男喝茫跌倒險死！雕像「插入眼窩直穿鼻竇」　醫：差點擊中腦部

▲▼英國一名男子酒後被絆倒，導致眼窩被雕像刺穿失明。（圖／翻攝自CMTR期刊）

▲英國一名男子酒後絆倒，導致眼窩被雕像刺穿失明。（圖／翻攝自CMTR期刊）

記者葉睿涵／編譯

英國一名39歲男子因醉酒在家中摔倒，意外被壁爐上的老鷹雕像刺傷，導致右眼出血失明，差點傷及大腦致命。醫生表示，男子雖然傷勢嚴重，但如今已「良好康復」，驚嘆這簡直就是個奇蹟。

據《每日郵報》報導，這名來自考文垂的男子此前在家中喝得酩酊大醉後，不慎在地毯上絆了一跤，臉部直接撞上壁爐一座約15公分高的金屬老鷹雕像，雕像翅膀剛好插入男子右眼眼窩，導致他當場出血。

事發當時，男子狀態仍十分清醒，家人也緊急將其送院搶救。經電腦斷層掃描後，院方發現雕像的翅膀刺穿了男子的眼眶，直接插入鼻竇腔，到達前顱窩的硬腦膜，只差一點點就會擊中大腦。為了防止感染，醫護人員立刻為他注射抗生素與破傷風疫苗，最後成功取出雕像。

醫療期刊顯示，男子的右眼嚴重出血，眼內前房積血，視網膜及虹膜也受損，右眼視力僅剩6/60，意味著只能在6公尺距離看見正常人在60公尺可見的物體，正好達到英國法律對失明的最低門檻。

然而，後續掃描顯示，男子除了右眼視力受損外，無其他重大傷害。醫師表示，若雕像當時再深入數公釐，就可能傷及大腦，造成腦出血、昏迷甚至死亡，情況極為危險，也驚嘆男子如今能幸運地「良好康復」，簡直就是個奇蹟。報導也藉此案提醒民眾，在佈置居家擺設時需小心謹慎，以避免潛在安全風險。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
567 5 0102 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
出國「買1物回台」將重罰1萬5！海關直接沒收　新制6／1上路
快訊／雨彈升級！15縣市豪大雨特報　下到晚上
張政禹賽前擦撞體大生！傷脊椎「下半身無知覺」　家屬集氣祈禱
快訊／張政禹車禍自責...球團先讓他下二軍
快訊／車禍現場曝！張政禹出賽前撞傷大學生
快訊／北市5警上酒店「喝香香」　懲處出爐
防止捷運隨機傷人事件！　新北捷運新增盾甲包、手套、防刺傘

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

2歲妹遭性侵！手腳打斷「頭破大洞」　俄戀童男判關到死

植髮竟送命！2印度男「眼凸臉腫」痛苦亡　恐怖庸醫根本沒執照

「8歲兒受困電梯」爸嚇到心臟病發斃命　孩子只被困了3分鐘

男喝茫跌倒險死！雕像「插入眼窩直穿鼻竇」　醫：差點擊中腦部

30年性侵299病患！狼醫麻醉兒童後施暴　「惡魔日記」曝恐怖惡行

英公司誠徵貓助理「年薪破500萬」負責陪玩！　求職者瘋搶

快訊／南韓P-3C反潛機墜毀　機上4人恐「全數死亡」

脱英後曾靠黛妃遺產度日　梅根：女性不該對財富感到愧疚

南韓大選「事前投票」開跑熱度高　李在明、金文洙已投完票

不只學生！美全面審查「哈佛相關簽證」　商務、旅遊簽也難逃

【走路不穩還開車？】老翁上駕駛座嚇壞路人！警攔下竟發現沒駕照

問路人「先動是同性戀」結果自己先動XD

連醫院、誰接生都詳載！10元到戶政查找「出生時間」

【以為是摩西分海？】騎士硬闖紅燈撞倒停等的機車...

【天外飛鐵條】貨車沒綁緊...40根高速射對向！2車慘中箭

【中共海警闖水域】金門海巡強硬廣播全曝光：請立即轉向！

【逆向怎麼了嗎】騎士被叭回頭理論！他回懟：幾歲的人了

【泰格與雪兒】愛酸的朋友

【剛拿駕照就暴衝！】27歲女撞騎士再衝進肉燥飯店

【台韓跨國應援】#李多慧 #元敏珠 合體跳 #洪昌基 舞！

2歲妹遭性侵！手腳打斷「頭破大洞」　俄戀童男判關到死

植髮竟送命！2印度男「眼凸臉腫」痛苦亡　恐怖庸醫根本沒執照

「8歲兒受困電梯」爸嚇到心臟病發斃命　孩子只被困了3分鐘

男喝茫跌倒險死！雕像「插入眼窩直穿鼻竇」　醫：差點擊中腦部

30年性侵299病患！狼醫麻醉兒童後施暴　「惡魔日記」曝恐怖惡行

英公司誠徵貓助理「年薪破500萬」負責陪玩！　求職者瘋搶

快訊／南韓P-3C反潛機墜毀　機上4人恐「全數死亡」

脱英後曾靠黛妃遺產度日　梅根：女性不該對財富感到愧疚

南韓大選「事前投票」開跑熱度高　李在明、金文洙已投完票

不只學生！美全面審查「哈佛相關簽證」　商務、旅遊簽也難逃

備戰150天！台電高雄提前部署防停電　迎戰夏季用電高峰

北士科「台積宅效應」再現？　專家：得看1人決策

陸委會：館長在中國「會受禮遇」　對岸顯然「有安排」

93.9萬起！台灣MG推「HS MAX升級版」　3車型增配備給好給滿

被帶到飯局「男女梅花座」逼喝3杯紹興酒　楊貴媚逃離現場反應曝

台中快篩這裡買！市府列出281間藥局庫存量　僅13間有貨

藥師爆快篩廠商「3天拿許可證」股票上漲！食藥署：審查歷時10個月

歸仁新案單價54萬成交被蓋牌　地政局：已展開查核

羅嘉翎媽媽跆拳道首秀　何千金世壯運出擊粉絲力挺　

家寧新片念稿又凸槌！網抓39處發音不清...「粉絲」唸成「粉屍」

【好窩心鴨】成群小鴨田邊亂竄　女子緊急救援超暖心！

國際熱門新聞

北韓歡樂組美女「被拔光牙齒」！強逼口腔運動

退休女師曬日光浴被推土機輾死！夫見悲劇崩潰

兄弟反目？馬斯克離開川普政府：很失望

快訊／川普關稅戰「越權」禁生效　白宮回應了

搭Uber被下藥　「370萬虛擬幣」遭洗劫

氣溫狂飆30℃！狗狗被關陽台「熱到跳樓」

快訊／對等關稅戰有解！　美法院裁定「川普越權」禁止生效

網紅跑趴被下約會強暴藥　嘔吐斷片急送院

洛杉磯8歲神童！　智商159堪比愛因斯坦

扮演鬼娃恰吉　61歲美國演員逝世

男友朝臉上放屁　女染鼻竇炎痛苦7年

法庭裁定10天內暫停關稅　汽車鋼鋁稅不適用

2歲童幼園午睡　翻身「頭卡住」吊掛30分鐘喪命

南韓軍「失誤」朝北韓開槍　下場曝光！

更多熱門

相關新聞

親人可卡犬靠近　被郵差「迴旋踢踹飛」

親人可卡犬靠近　被郵差「迴旋踢踹飛」

英國一名女飼主自家門鈴監視器拍到，所養的可卡狗貝拉(Bella)聽到庭園大門被打開的聲音，親人又友善狗狗的上前想找郵差玩時，竟然被郵差狠狠踹了一腳，痛苦地叫出聲音，讓她非常憤怒。

TOYOTA考慮英國生產GR Corolla

TOYOTA考慮英國生產GR Corolla

凱特王妃被誤認成威廉助理　高EQ幽默回應

凱特王妃被誤認成威廉助理　高EQ幽默回應

32歲跳傘正妹「故意不開傘包」重摔死亡！

32歲跳傘正妹「故意不開傘包」重摔死亡！

婦跌倒亡兒5天才發現！高大成推測原因

婦跌倒亡兒5天才發現！高大成推測原因

關鍵字：

英國醉酒雕像跌倒失明

讀者迴響

熱門新聞

即／汽車疑左轉未禮讓！機車噴飛釀2傷　1人肢體變形搶救中

三立前監製楊煥喻告別式前妻江泳錡痛哭癱倒

快訊／家寧最新回應：自始至終都是Andy一人親手操作

即／孫生又出事！涉性侵遭拘提上銬移送北檢

男閨蜜被爆出遊「家寧脫到上空」！范成章回應了

北韓歡樂組美女「被拔光牙齒」！強逼口腔運動

老翁走路不穩還上駕駛座　警攔查竟發現沒駕照

AI抗命「偷改程式」拒關機　馬斯克：令人擔心

紅毯「簽鏡頭」變照妖鏡　林志玲、孫儷都遭考驗

中共60至70艘船艦部署整個第一島鏈！　2個航母戰鬥群也出動

4啦啦隊女孩「否認當小三遭疑說謊」　李怡貞再發聲

「石垣島－基隆」定期渡輪9月開航

黃安因宣揚武統被取消國籍？　陸委會發聲嚴正說明！

快訊／Andy反擊了！遭家寧指控駁斥「漏洞百出」　喊話張媽：法院見

快訊／國1今早事故　成立緊急應變小組

更多

最夯影音

更多

【走路不穩還開車？】老翁上駕駛座嚇壞路人！警攔下竟發現沒駕照

問路人「先動是同性戀」結果自己先動XD

連醫院、誰接生都詳載！10元到戶政查找「出生時間」

【以為是摩西分海？】騎士硬闖紅燈撞倒停等的機車...

【天外飛鐵條】貨車沒綁緊...40根高速射對向！2車慘中箭

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面