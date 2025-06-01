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股神巴菲特生活簡單出名　只建議這輩子3件事「值得揮霍」

▲股神巴菲特活到94歲，仍能擁有清晰的判斷力。（圖／路透）

▲股神巴菲特。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

「股神」巴菲特（Warren Buffett），一向以簡樸生活著稱，即便身家富可敵國，仍堅持理性消費與價值導向的投資哲學。近年他在股東大會及致股東信中屢次強調，有三件事情值得適度「揮霍」，分別是投資自己、購買有價值的股票，以及擁有一間能夠負擔的房子。

投資自己：報酬率最高的資產

巴菲特在2022年波克夏・海瑟威（Berkshire Hathaway）股東大會中指出，「至今最好的投資，就是任何能提升自我的投資。」他認為，將金錢用於教育與技能提升，無論是語言學習、專業訓練或知識累積，都是對未來最具長期效益的投入。

投資有價值的股票：看重「價值」而非「價格」

在2008年致股東信中，巴菲特寫道，「價格是你付出的，價值是你得到的。」這句話點出他一貫的投資核心——專注於公司內在價值，而非短期股價波動。他強調投資時應以企業長期競爭力與財務體質為基礎，不因市場情緒而隨波逐流。

FinlyWealth創辦人沙納扎里指出，這樣的觀念同樣適用於日常消費。他建議，與其頻繁更換品質低劣的物品，不如一次性購入高品質、耐用的工具，例如專業軟體或筆記型電腦，長遠來看反而更具效益。

擁有負擔得起的房子

早在2010年，巴菲特就曾在致股東信中表示，「我做過的第三大最佳投資就是買房。」雖然房市環境早已不同，但他仍堅持一個原則，住房要實用、舒適、且不造成財務壓力。

巴菲特目前仍住在1958年以3.15萬美元購入的舊宅，至今已超過70年。他認為與其購置華宅，不如專注於讓生活穩定、安全。他曾說，「不要在房子上花過多錢，但一定要買自己能夠輕鬆負擔的房子。」

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