加拿大汽車衝撞11死！　台灣女重傷「昏迷1個月」醒來了

▲ 汽車衝撞節慶會場，造成數十人傷亡。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合報導

加拿大溫哥華菲律賓社區4月26日的「拉普拉普節」（Lapu Lapu Day）慶祝活動發生汽車衝撞人群事件，造成11死逾30傷。其中台灣女子Sora遭撞重傷昏迷，時隔一個月終於甦醒，期間同學與鄰居日夜為她打氣，還有同窗特地從台灣飛往探望。

《中央社》報導，嫌犯羅凱吉（Kai-ji Adam Lo，音譯）當時駕駛一輛休旅車衝進節慶會場，造成多人死傷，Sora遭撞後送醫急救，發現脊椎、腿部多處骨折，術後一直處於昏迷狀態，期間在溫哥華的同學和鄰居輪流探視，常在她枕邊說話刺激腦部反應。日前她終於恢復意識，雖仍無法言語，但能以點頭、搖頭和眨眼方式交流。

案發後一直陪伴在病床邊的同學嚴啟仁描述，事發2天後他在醫院看到的Sora全身浮腫變形，「根本認不出來」，當時醫師稱不確定她是否能夠醒來，令他們十分擔心，如今看見Sora有意識反應，他不禁回想起過去一個月的煎熬，忍不住激動落淚。

Sora去年12月持打工度假簽證赴溫哥華，因活潑開朗的個性結交不少朋友。過去在溫哥華語言學校的同學江奕儒、林峻葳更特地請假一周，專程從台灣飛往探望，25日剛好看到她醒來後首度有點頭、搖頭的反應，直呼這是「給我們最好的禮物」。

大溫哥華台灣同鄉會為Sora發起線上及實體募款，至今募得加幣約11萬元，將用於Sora未來的復健之路。會長吳清桂提到，除了來自台灣社區的愛心，一名84歲香港老太太特地搭公車前來捐款，也有前往旅遊的中國遊客慷慨解囊。

另一方面，羅凱吉被控8項二級謀殺罪，30日透過視訊出庭。因他有心理病史，法官下令安排聽證會，釐清他是否能夠接受審判。