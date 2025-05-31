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大腸麵線店「必賣1美食」　他超不解！吃貨曝熱門組合：真的欸

▲▼麵線,大腸麵線。（示意圖／記者董美琪攝）

▲原PO超愛吃大腸麵線，想創業開店。（示意圖／記者董美琪攝）

網搜小組／劉維榛報導

台灣是美食王國，而一名網友最愛吃大腸麵線，甚至想與友人創業開小吃店，兩人也聊到可順便一起賣臭豆腐時，原PO頓時好奇為何多數店家會一起賣這2樣，就像涼麵必搭味噌湯。文章引發吃貨們熱議，「肉圓一定是配四神湯」、「因為都是臭的吧～臭味相投」。

一名網友在PTT發起美食話題，他自曝很愛吃大腸麵線，還一度想跟朋友創業開店，並搭配臭豆腐一起賣，這才令他感到好奇，「為什麼賣麵線的店家都會一起賣臭豆腐？肉圓也是常見的組合。」

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原PO與友人討論了半天，還是不知麵線、臭豆腐與肉圓為何是小吃界的一家人，如同涼麵店也一定會賣味噌湯的意思，「為什麼這些食物總是一起賣？」

▲位在桃園平鎮的小小麵線店四味飄香，是在地人激推美食，但老闆鄧佳豪背後很有故事。（圖／記者游瓊華攝）

▲除了麵線，多數店家也會一起賣臭豆腐。（示意圖／記者游瓊華攝）

底下網友熱議，「肉圓一定是配四神湯」、「水餃／煎餃配酸辣湯」、「漢堡一定要配可樂」、「涼麵配味噌湯」、「屏東是肉圓跟豬血湯」、「台中真的炒麵+豬血湯」、「水餃跟牛肉麵也是」、「肉圓、貢丸湯、甜不辣、麵線也會一起賣」、「台南牛肉湯配肉燥飯、台中炒麵配豬血湯、彰化肉圓配龍髓湯、嘉義火雞肉飯配龍鬚菜」。

其他網友認為，「可能第一家這樣搭，後面跟著開店的也就這樣搭了」、「因為都是臭的吧～臭味相投」、「真的耶！以前學生愛吃的攤位也是大腸麵線加臭豆腐」、「都是重口味，客群類同集大成」、「其實沒有為什麼，就偶然有人成功了，後面只是照抄而已」。

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