導盲犬上台中公車司機竟要求「裝籠子」　正義乘客贊聲解危

▲台中客運304線公車昨天發生司機不讓導盲犬上車。（圖／台中市政府提供）



記者白珈陽／台中報導

台中市1名女子昨天（30日）搭乘台中客運304線公車時，遇到1名視障人士帶著導盲犬要上車，未料公車司機卻大吼「狗沒籠子不能上車」、「萬一咬人誰負責」，不願讓對方搭乘，幸有多名乘客跳出勸阻司機，才讓視障者上車。對此，台中市政府交通局指出，經調閱行車影像，司機確實行為不當，已請業者限期改善，並納入年度公車評鑑扣分處分。

1名女網友昨天在網路社群貼文指出，她帶著兒子搭乘台中客運304線公車，發現1名視障人士牽著導盲犬準備刷卡時，被公車司機吼道「狗沒籠子不能上車，趕快下車！」，儘管視障者告知狗狗是導盲犬、可以查看證明，司機依然繼續跳針「若咬傷人誰負責？」

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女子說，眼看司機越罵越兇，她協助視障者刷卡後，與另一名女乘客生氣地向司機表示「你沒聽到他是導盲犬嗎？法規不是規定導盲犬可以搭車？」女子說，導盲犬是工作犬，本來法律規範就可以搭乘，由於多位民眾聲援，該盲胞及導盲犬才順利上車，而女乘客下車後也去安慰視障者，感嘆司機素質差的同時，也感謝有其他人跟她一起挺身而出。

台中市政府交通局回應，依身心障礙者權益保障法第60條規定，視覺、聽覺、肢體功能障礙者由合格導盲犬、導聾犬、肢體輔助犬陪同，得自由出入公共場所、公共建築物、營業場所及大眾運輸工具等。

交通局指出，經請客運業者調閱當時行車影像後，駕駛員確實在未經確認下即禁止導盲犬搭乘公車，駕駛員行為確實不當，交通局請客運業者限期改善，加強教育訓練外，並納入年度公車評鑑扣分處分。