　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

3月嬰哭鬧被狠父打死！媽追問也遭痛毆「門牙斷裂」　法院判決曝

▲▼嬰兒,小孩,嬰兒床,頭髮,頭顱。（示意圖／翻攝自pixabay）

▲台中一名新手爸馮男打死3月大的兒子，法院判12年4月。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者閔文昱／綜合報導

台中一名年僅23歲的馮姓男子，2023年底獨自在家照顧3個月大的兒子，竟因不堪嬰兒哭鬧，徒手猛擊其頭部及臉部，導致男嬰腦部重創、視網膜出血，最終搶救48天仍宣告不治。事發當天，他直到見兒子嘴唇發紫、失去意識後才通知妻子，由妻子報警送醫。台中地院今（29）日一審依家暴傷害致死罪判處12年，另就施暴妻子部分判刑4月，全案可上訴。

根據檢警調查，馮男案發當日下午3時許疑似因情緒失控，連續徒手毆打男嬰至其停止哭泣，並對鼻血視若無睹。直到傍晚5時，馮男才發現兒子情況危急，急忙打電話給妻子通報。男嬰送醫時已無生命跡象，裝上葉克膜搶救1個半月，最終因腦傷引發缺氧性腦病變及腦炎，於隔年1月28日拔管離世。

案發後，馮男一度向醫護與警方謊稱是意外導致傷勢，先說孩子撞到方向盤，後又改口稱抱小孩跌倒。不料兩天後，妻子追問真相，馮男竟再次動粗，將她打至門牙斷裂、臉部多處挫傷。檢方認定馮男犯行重大，依傷害及傷害致死罪提起公訴。

原案件原擬由國民法官參與審理，但馮男表明不願接受，並改走一般審理程序。他在庭上全數認罪，表示願意與已離婚的妻子賴女調解，雙方最終協議以150萬元達成和解，其中40萬元先行支付，其餘分期償還。

台中地院今宣判馮男應就家暴傷害致死罪服刑12年，另就對妻施暴部分加判4月徒刑，合併執行共12年4月。檢方表示尊重法院裁定，後續是否上訴將視當事人與社會局意見決定。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
567 5 0102 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
女星認拍吻戲會伸舌頭　楊銘威震驚：還可以這樣
雷虎無人艇「匿蹤測試失聯」　懸賞20萬元請漁民幫忙找
男大生隔褲「手指彎進來」！女友人夾腿喊：不要　判賠90萬免關
《鬼娃恰吉》侏儒演員逝世！家人證實了
NanaQ曬「與2男睡同房」照！　發聲挺家寧
開特斯拉養家車被撞毀！單親爸控肇事翁擺爛

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

越籍男「20塊海洛因藏桌子」走私遭逮！台男幫報關不認罪重判17年

法官疑考慮讓柯文哲交保！請檢方提出「重中之重」證人　柯嗆聲了

開特斯拉養家車被撞毀！單親爸控肇事翁擺爛　竟喊：被醫院綁架

3月嬰哭鬧被狠父打死！媽追問也遭痛毆「門牙斷裂」　法院判決曝

彰化河濱公園驚見男屍　機車停路旁...家屬悲痛指認身分

性侵41小球員還偷拍片　台中市政府公布變態少棒教練姓名

醉漢買米酒被拒...與店員互嗆：我有病　他暴怒狂砸超商 

桃園大溪貨櫃屋暗藏非法繁殖犬場　動保處人員查獲26隻品種犬

快訊／下班注意！新莊中正路工地頂樓竄火煙　周邊交通嚴重阻塞

23歲海軍少尉「逾假未歸」買腳踏車後人間蒸發　家屬急報案

【走路不穩還開車？】老翁上駕駛座嚇壞路人！警攔下竟發現沒駕照

連醫院、誰接生都詳載！10元到戶政查找「出生時間」

問路人「先動是同性戀」結果自己先動XD

【以為是摩西分海？】騎士硬闖紅燈撞倒停等的機車...

【天外飛鐵條】貨車沒綁緊...40根高速射對向！2車慘中箭

【逆向怎麼了嗎】騎士被叭回頭理論！他回懟：幾歲的人了

【中共海警闖水域】金門海巡強硬廣播全曝光：請立即轉向！

【泰格與雪兒】愛酸的朋友

【剛拿駕照就暴衝！】27歲女撞騎士再衝進肉燥飯店

【台韓跨國應援】#李多慧 #元敏珠 合體跳 #洪昌基 舞！

越籍男「20塊海洛因藏桌子」走私遭逮！台男幫報關不認罪重判17年

法官疑考慮讓柯文哲交保！請檢方提出「重中之重」證人　柯嗆聲了

開特斯拉養家車被撞毀！單親爸控肇事翁擺爛　竟喊：被醫院綁架

3月嬰哭鬧被狠父打死！媽追問也遭痛毆「門牙斷裂」　法院判決曝

彰化河濱公園驚見男屍　機車停路旁...家屬悲痛指認身分

性侵41小球員還偷拍片　台中市政府公布變態少棒教練姓名

醉漢買米酒被拒...與店員互嗆：我有病　他暴怒狂砸超商 

桃園大溪貨櫃屋暗藏非法繁殖犬場　動保處人員查獲26隻品種犬

快訊／下班注意！新莊中正路工地頂樓竄火煙　周邊交通嚴重阻塞

23歲海軍少尉「逾假未歸」買腳踏車後人間蒸發　家屬急報案

李亞鵬欠巨債又爆離婚！小19歲妻親回「確實很久沒一起」曝現況

越籍男「20塊海洛因藏桌子」走私遭逮！台男幫報關不認罪重判17年

陸國防部：美方不要總是為自己臆想「強大的敵人」

陸國防部又痛批「台獨」沒好下場　解放軍「時刻準備著」戰鬥姿態

卓榮泰報喜　台灣成亞洲唯一無3大豬隻疫病國家

25萬人注意！00918配0.7元　6／19除息

《鬼娃恰吉》侏儒演員驚傳過世！晚年淒涼捲性醜聞　姪女證實：人生已謝幕

私密處光溜溜！她傻「尿流到大腿」　一票妹子秒懂：還尿到鞋子上

行政院重提NCC委員名單　函請立法院撤回去年提名人選

租金狂飆！OL外派新加坡「10坪租金一年漲3萬」　壓力爆只能搬家

六月曝跟李易「沒有爭吵」 分享婚姻感悟：不要過來XD

社會熱門新聞

即／汽車疑左轉未禮讓！機車噴飛釀2傷　1人肢體變形搶救中

即／孫生又出事！涉性侵遭拘提上銬移送北檢

老翁走路不穩還上駕駛座　警攔查竟發現沒駕照

快訊／國1今早事故　成立緊急應變小組

華江橋驚變「白色泡泡橋」　警揭2關原因

車禍現場曝！張政禹在樂天球場旁撞傷大學生

張政禹賽前擦撞男大生「下半身無知覺」　家屬集氣祈禱

女副總年薪300萬「兼差7份工」　外商銀行炒她魷魚

記憶卡變失憶卡！進口偽造中國貨網路賣

驚悚瞬間曝！屏東女騎士噴進騎樓慘死

即／北市「幽靈連署」延燒　張斯綱遭移送

黑心豬排流竄！萬片過期豬排已吞下肚

獨／里長被控組「砲兵團」衝大陸　桌面一物顯示在台灣

瘋狂洗劫32間蝦皮智取店繳費機　完美做案計畫曝光

更多熱門

相關新聞

太魯閣號事故「移工無罪」　家屬無法接受：法院沒看見我們的痛

太魯閣號事故「移工無罪」　家屬無法接受：法院沒看見我們的痛

2021年4月2日台鐵太魯閣號撞上違規施工翻落的工程車，嚴重出軌釀49死、213傷，花蓮高分院今（29日）二審宣判對包商李義祥加重判處12年6月，移工華文好維持無罪判決。罹難者家屬組成的「太魯閣的眼淚」遺憾表示，法院似乎沒能看見家屬心中的痛，輕輕放下華文好應承擔責任，難以接受。

假冒公安詐騙大陸民眾　花蓮警破獲台中水房

假冒公安詐騙大陸民眾　花蓮警破獲台中水房

台中市府列出281間藥局庫存量　僅13間有貨

台中市府列出281間藥局庫存量　僅13間有貨

韓星愛牌emis全台首店在台中

韓星愛牌emis全台首店在台中

即／抖音網紅安哥遭控虐死女友！　死因出爐「與浴鹽有關」

即／抖音網紅安哥遭控虐死女友！　死因出爐「與浴鹽有關」

關鍵字：

家暴台中兒童法院判刑

讀者迴響

熱門新聞

即／汽車疑左轉未禮讓！機車噴飛釀2傷　1人肢體變形搶救中

三立前監製楊煥喻告別式前妻江泳錡痛哭癱倒

即／孫生又出事！涉性侵遭拘提上銬移送北檢

男閨蜜被爆出遊「家寧脫到上空」！范成章回應了

北韓歡樂組美女「被拔光牙齒」！強逼口腔運動

快訊／家寧最新回應：自始至終都是Andy一人親手操作

AI抗命「偷改程式」拒關機　馬斯克：令人擔心

老翁走路不穩還上駕駛座　警攔查竟發現沒駕照

快訊／親哥遭爆料「偷拍性愛片還外流」　BLACKPINK成員Jisoo緊急岀面發聲

中共60至70艘船艦部署整個第一島鏈！　2個航母戰鬥群也出動

紅毯「簽鏡頭」變照妖鏡　林志玲、孫儷都遭考驗

出國「買1物回台」將重罰1萬5！新制6／1上路

4啦啦隊女孩「否認當小三遭疑說謊」　李怡貞再發聲

「石垣島－基隆」定期渡輪9月開航

張政禹車禍　球團聲明配合調查

更多

最夯影音

更多

【走路不穩還開車？】老翁上駕駛座嚇壞路人！警攔下竟發現沒駕照

連醫院、誰接生都詳載！10元到戶政查找「出生時間」

問路人「先動是同性戀」結果自己先動XD

【以為是摩西分海？】騎士硬闖紅燈撞倒停等的機車...

【天外飛鐵條】貨車沒綁緊...40根高速射對向！2車慘中箭

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面