3月嬰哭鬧被狠父打死！媽追問也遭痛毆「門牙斷裂」　法院判決曝

▲台中一名新手爸馮男打死3月大的兒子，法院判12年4月。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者閔文昱／綜合報導

台中一名年僅23歲的馮姓男子，2023年底獨自在家照顧3個月大的兒子，竟因不堪嬰兒哭鬧，徒手猛擊其頭部及臉部，導致男嬰腦部重創、視網膜出血，最終搶救48天仍宣告不治。事發當天，他直到見兒子嘴唇發紫、失去意識後才通知妻子，由妻子報警送醫。台中地院今（29）日一審依家暴傷害致死罪判處12年，另就施暴妻子部分判刑4月，全案可上訴。

根據檢警調查，馮男案發當日下午3時許疑似因情緒失控，連續徒手毆打男嬰至其停止哭泣，並對鼻血視若無睹。直到傍晚5時，馮男才發現兒子情況危急，急忙打電話給妻子通報。男嬰送醫時已無生命跡象，裝上葉克膜搶救1個半月，最終因腦傷引發缺氧性腦病變及腦炎，於隔年1月28日拔管離世。

案發後，馮男一度向醫護與警方謊稱是意外導致傷勢，先說孩子撞到方向盤，後又改口稱抱小孩跌倒。不料兩天後，妻子追問真相，馮男竟再次動粗，將她打至門牙斷裂、臉部多處挫傷。檢方認定馮男犯行重大，依傷害及傷害致死罪提起公訴。

原案件原擬由國民法官參與審理，但馮男表明不願接受，並改走一般審理程序。他在庭上全數認罪，表示願意與已離婚的妻子賴女調解，雙方最終協議以150萬元達成和解，其中40萬元先行支付，其餘分期償還。

台中地院今宣判馮男應就家暴傷害致死罪服刑12年，另就對妻施暴部分加判4月徒刑，合併執行共12年4月。檢方表示尊重法院裁定，後續是否上訴將視當事人與社會局意見決定。