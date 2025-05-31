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社會 社會焦點 保障人權

毒駕包手哥撞死人「監視器有拍到」荒謬求交保　另案先判5月

▲▼ 。（圖／記者鄧木卿攝）

▲台中一名22歲林男前科累累，去年毒駕酒駕上路撞死人，近日以荒謬理由要求交保。（圖／ETtoday資料照）

記者許權毅／台中報導

台中一名22歲林男去年毒駕、酒駕上路撞死杜姓男子，今年4月遭起訴，預計由國民法官進行審理。林男近日以「本案均有監視器」的荒謬理由，認為無繼續羈押必要，向法官聲請交保。但法官認為林男所犯為重罪，且有高度逃亡可能性，裁定駁回。另外，林男在去年案發前1個月也毒駕上路，近日判決出爐。

林男（22歲）去年12月9日就在西屯區一處地點吸食K菸，事發當天早上7點，又跟朋友在北區一間KTV飲酒作樂，共同喝了一瓶威士忌。同日10時41分，林男駕車上路，47分左右行經東區自由路與進德路口時，撞上前方一名杜姓男騎士，杜男因此喪命，另名騎乘腳踏車宋女、駕駛黃男也遭撞擊，並有多部轎車遭撞。

警方到現場測出林男酒測值高達0.98mg/l，另經採集尿液送驗後，發現體內K他命、去甲基K他命呈現陽性反應。警方在他車上搜出一瓶K他命（淨重0.816克）等贓證物，林男複訊後遭法院收押，檢方上月依酒駕、毒駕致死，以及過失傷害等罪嫌起訴，全案預計由國民法官進行審理。

▲▼警方調閱監視器確實有拍到整起過程，但林男以此要求交保，令人費解。（圖／民眾提供）

林男近日提出交保聲請，認為自己在偵查中高度積極配合，且沿路都有監視器錄影畫面可佐證，應該沒有繼續羈押的必要，請求交保配合其他強制處分。

台中地院查，林男在訊問中坦承主要犯行，與卷內事證相符合，足以認定林男犯嫌重大，且為最輕3年以上之刑，可預見刑期非輕。重罪通常伴隨高度逃亡可能性，有相當理由足認被告恐有逃匿規避審判之虞，駁回聲請。

另外，林男前科累累，有公危、毒品以及妨害秩序等案件。另案涉及公共危險之毒駕案件也在近日出爐。林男去年11月在摩鐵吸食K菸，又再度開車上路，結果被搜出15.7克K他命，體內K他命濃度為97ng/mL、去甲基K他命陽性反應為1171ng/mL，被警方送辦。

台中地院審酌，林男為累犯得加重刑期，並非一時失慮、偶然發生，對刑罰反應力薄弱，判處有期徒刑5月，得易科罰金。

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