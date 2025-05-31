端午連假前夕！機捷5/29傍晚運量逼近5萬人次

▲端午連假前夕，機捷運量激增。（圖／桃捷提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園捷運公司30日指出，端午連假前夕(29)日傍晚17:00至19:00，全線進出站總人次達49,856人次，較前一週（5/22）同期的48,229人次增加1,627人次，增幅達3.37%。其中，A1台北車站在短短兩小時內進出站人次即高達12,164人次，單站即佔全線四分之一運量，車站月台湧現返家與出國旅客候車人潮，呈現節前交通熱況。

桃捷表示，得關注的是，A1台北車站於17:00–19:00時段的出站人次單獨成長近700人，成長幅度超過15%，顯示愈來愈多民眾選擇機捷作為進出雙北間的通勤與轉乘選項，不僅服務機場旅運，也成為市區返鄉與上下班的重要交通方式。

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面對端午連假前夕逐步湧現的人流，桃捷公司預先掌握氣象資訊，調查顯示本週平均氣溫約為攝氏23度，整體氣候舒適。為提升旅客搭乘品質，桃捷公司主動調整車廂空調設定溫度，營造更宜人車內環境。

為服務搭乘早班航班與清晨通勤族群，桃捷公司自今年5月3日起，將原試辦之直達加班車納入每日常態營運班次，每日早上5:30自A1台北車站發車，此項全台捷運業界首創的清晨直達服務，已獲得旅客正向迴響，有效紓解早班機出行壓力。

桃捷公司強調，將持續根據旅客需求動態調整服務，包括車廂舒適度與資訊即時性等面向持續優化，致力於讓每一位旅客都能享有快速、安全、舒適的「來去國門」體驗，在連假或日常通勤皆能安心選擇桃園機場捷運作為首選交通方式。